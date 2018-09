Rebaixen a nou mesos la condemna a Pablo Hasél perquè ETA ja no és activa

La sala d'apel·lacions de l'Audiència Nacional ha rebaixat a nou mesos i un dia la condemna a Pablo Hasél per haver lloat per Twitter ETA i els Grapo, al·ludint que aquestes organitzacions ja no són actives. El raper s'enfrontava inicialment a una condemna de dos anys i un dia de presó. La pena rebaixada ara se suma a una condemna anterior, també de dos anys de presó per enaltiment del terrorisme, que li van imposar el 2014 i que tenia suspesa, després de ser ratificada pel Suprem, per falta d'antecedents. Per això és probable que Hasel pugui entrar a presó ja que la pena actual se suma a la del 2014.

A la sentència imposada per la secció penal primera de l'Audiència Nacional, una magistrada hi va votar en contra considerant que Hasel estava emparat per la llibertat d'expressió. Revisant aquella sentència, la sala d'apel·lacions adverteix que els tuits analitzats "no encaixen en la llibertat d'expressió" i diu que els missatges transmeten "violència" i "una banalització del terrorisme".

Tot i això, i tenint en compte decisions del Tribunal Suprem, el Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans, l'Audiència Nacional considera que hi concorren certes causes que "atenuen la responsabilitat penal" del raper, motiu pel qual ha acordat rebaixar-li la pena. Com a principals motius, la sala observa que va lloar organitzacions que "fa un temps important que no porten a terme accions terroristes", i que les expressions utilitzades als missatges, malgrat que són una reincidència d'un delicte pel qual ja l'havien condemnat, "són menys explícites que aquelles per les quals se'l va condemnar en el passat".