El 'thriller' cubà de Penélope Cruz i les altres estrenes de la setmana

'LITTLE JOE'

Jessica Hausner s’acosta a la ciència-ficció des d’una ambigüitat alienada

“Estimarà aquesta planta com si fos el seu fill”, assegura un dels botànics que a Little Joe s’encarreguen de dissenyar una planta que, a canvi de l’atenció i la cura, recompensa el seu propietari amb una sensació de felicitat, emanant oxitocines, l’anomenada hormona mare. El cert és que l'Alice, la principal responsable del projecte, sí que sembla haver creat el vegetal a imatge seva: la flor és una flama estàtica que s’emmiralla en el seu perfecte pentinat pèl-roig, i la tija va a conjunt amb les bates amb què ella i els seus companys es mouen pel laboratori. No és estrany, doncs, que quan la protagonista se n’endú a casa seva un exemplar acabi batejant-la amb un diminutiu del seu fill. Poc després, el film quedarà tenyit per la sospita que els efectes de la planta alteren la personalitat dels que s’hi acosten per submergir-los en un estat de bonança subtilment alienada. Segueix llegint. En cinemes a partir del 19 de juny



'LA RED AVISPA'

Un expeditiu 'thriller' sobre la batalla geopolítica a la Cuba dels 90

L’any 2010, el francès Olivier Assayas va demostrar, a la magnífica minisèrie Carlos sobre les desventures de Carlos El Chacal, el seu bon ull per disseccionar, en clau de thriller, el críptic laberint geopolític de la Guerra Freda en què els terroristes podien esdevenir icones pop i en què res era el que semblava ser. Un escenari somniat per a un director fascinat per la dimensió més esquiva i sensual de la realitat. Ara, a La red avispa, Assayas s’inspira en el llibre Os últimos soldados da Guerra Fria del brasiler Fernando Morais per retratar la batalla que van protagonitzar a la dècada del 1990 el govern cubà, colpejat per la caiguda del Teló d’Acer, i els moviments anticastristes que actuaven impunement des de Miami. Segueix llegint. Disponible a Netflx a partir del 19 de juny



'MATTHIAS & MAXIME'

Xavier Dolan i el petó de la discòrdia de dos amics de la infància

El nou llargmetratge del canadenc Xavier Dolan neix d'una imatge poderosa: una càmera que filma un petó i que revela una pulsió sexual i afectiva oculta. Matthias (Gabriel D'Almeida Freitas) i Maxime (interpretat per Dolan), els nois del títol, són dos amics que es fan aquest significatiu petó que mai veurem frontalment, ja que, amb perspicàcia, en el moment en què les boques dels joves s'apropen una fosa a negre ens treu fora de l'escena. El recurs de l'off ens alerta, d'altra banda, que la veritat que sorgeix d'aquest gest serà problemàtica i provocarà una escalada de friccions i conseqüències una mica estranyes però que en el món hiperbòlic de Dolan tenen una certa lògica. Perquè d'una acció que podria considerar-se una anècdota els amics, i més concretament el Matthias, en farà un drama desproporcionat, incrementat pel fet que el Maxime marxa al cap d'uns dies a Austràlia. Segueix llegint. En cinemes a partir del 19 de juny

'7500'

Joseph Gordon-Levitt pilota un 'thriller' d'acció sense sortir de la cabina de l'avió

A Joseph Gordon-Levitt no se li veia el pèl en una pantalla des que va fer d'Edward Snowden al film d'Oliver Stone del 2016. Portava onze anys sense parar de treballar, exhibint la seva versatilitat en títols com Looper, (500) dies junts, Brick i Origen i debutant com a director a l'eficaç comèdia Don Jon. L'aturada en sec no va ser per cansament, sinó perquè va ser pare i volia dedicar temps a la família. Per això és molt possible que el seu agent se'l mirés amb sorpresa quan l'actor va decidir que el seu retorn al cinema seria amb una pel·lícula d'un director alemany debutant que transcorre íntegrament a la cabina d'un avió comercial. “No volia pensar en la meva carrera i bla, bla, bla... Volia que el meu primer treball fos un repte creatiu, posar el focus en el que m'agrada de debò de la interpretació”, assegura l'actor des de casa seva a Silver Lake, a Los Angeles. “I no exagero quan dic que aquest és el desafiament interpretatiu més gran que he tingut mai”, afegeix. Segueix llegint. Disponible a Amazon Prime Video