Regina King, una vida entre la gran i la petita pantalla

L’extensa trajectòria de Regina King davant de les càmeres, des que el 1985 es van iniciar les emissions de la 'sitcom' afroamericana '227', ha recorregut dues vies paral·leles amb els seus propis alts i baixos. Per a King, nascuda el 1971 a Los Angeles, la dècada de 1990 va ser la del seu esplendor de joventut, amb aparicions destacades a títols icònics del cinema negre de l’època com 'Els nois del barri', de John Singleton, o 'Friday', on va interpretar la xicota del personatge interpretat per Ice Cube. A més, King va ser la dona de Cuba Gooding Jr. a 'Jerry Maguire' i la de Will Smith a 'Enemic de l’estat'.

Tot i els èxits puntuals a la gran pantalla, l’època daurada de la carrera de King ha estat marcada pels seus treballs televisius de la segona dècada del segle XXI: el seu paper com a germana del president dels Estats Units a la sisena temporada de '24' i les seves aparicions a 'The Big Bang theory' com a cap de recursos humans de la universitat en què treballen els protagonistes. Un èxit televisiu refermat pels quatre premis Emmy consecutius guanyats entre 2015 i 2018 per la seva tasca a les tres temporades d''American Crime', on ha interpretat personatges diferents, i a 'Seven seconds'.

Finalment, la glòria fílmica li ha arribat a King gràcies a un retorn al cinema afroamericà dels inicis de la seva carrera, ara de la mà de Barry Jenkins, director de l’oscaritzada 'Moonlight', que la va elegir per interpretar Sharon Rivers, la mare de la jove protagonista d’'El blues de Beale Street', film basat en la novel·la homònima del dramaturg, novel·lista i activista afroamericà James Baldwin. A més de la seva mare, que la va acompanyar a la cerimònia dels Oscars, Baldwin va ser la figura més prominent en els agraïments que va repartir King en rebre l'Oscar a millor actriu secundària.