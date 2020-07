'Resistencia': les poc conegudes gestes de Marcel Marceau durant la Segona Guerra Mundial

'Resistencia'

(2,5 estrelles)

Direcció i guió: Jonathan Jakubowicz. 120 min. França, Alemanya, Regne Unit i Estats Units (2020). Amb Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer i Edgar Ramirez. Disponible en lloguer a Rakuten TV a partir de l'1 d'agost

Resistencia és una pel·lícula basada en un fet real que, a primer cop d’ull, resulta més estrany que la ficció: l’activitat de l’icònic mim Marcel Marceau com a agent de la Resistència Francesa durant la Segona Guerra Mundial. Amb aquest plantejament, el film sembla abocat a ser una reflexió sobre el paper de l’humor en temps tràgics. Tot i això, el director Jonathan Jakubowicz dona per resolta la qüestió a la primera mitja hora de metratge, quan el Marceau que encarna Jesse Eisenberg eleva amb el seu do per a la pantomima l'ànim d’un centenar d’orfes jueus refugiats en un castell d’Estrasburg. Però un cop el protagonista i els seus companys decideixen unir-se a la cèl·lula que la Resistència té a Lió, la pel·lícula s’estabilitza en un registre de drama històric més convencional, progressivament escorat al thriller a mesura que les tropes nazis estrenyen el setge dels seus moviments.

En aquest segon acte, l’aura artística del personatge central perd focus, com si Jakubowicz volgués refermar la idea que, en moments de crisi, el geni individual es desplaça en favor de l’esforç col·lectiu. Només una seqüència d’acció, tan atlètica com excèntrica, en què Marceau du a terme una improvisada operació de rescat a través de l’aplicació creativa de trucs circenses, permet albirar la classe de proposta que hauria esdevingut Resistencia si no estigués tan acomplexada per la importància del tema que tracta.