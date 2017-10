Robots eficients i artístics, protagonistes del Saló del Manga

El Saló del Manga és “un megaesdeveniment”, segons va exclamar ahir el cònsol del Japó a Barcelona, Naohito Watanabe. També va recordar que l’any passat va aplegar 150.000 visitants, una xifra que l’organització del saló espera superar en una edició que comença avui i que fins diumenge ocuparà 75.000 metres quadrats al recinte firal de Montjuïc. “Estem convençuts que serà una gran edició”, assegura la directora del saló, Meritxell Puig. Té l’aval d’un poder de convocatòria infal·lible. Tot i la incertesa del moment sociopolític, s’han exhaurit les entrades per dissabte i diumenge, i el ritme de venda dels altres dies és “molt bo”.

Una de les novetats, no exempta de polèmica, és que l’entrada no permetrà sortir del recinte i tornar-hi a entrar. “Hem de ser molt estrictes amb l’aforament perquè tenim unes circumstàncies de seguretat especials des dels atemptats del 17 d’agost passat”, explica Patrici Tixis, president de l’entitat que organitza el saló, Ficomic. Pel que fa al futur, Tixis admet que la intenció és mantenir-se a Montjuïc, però que estan parlant amb Fira Barcelona per “veure quin és l’espai ideal” per encabir una assistència que continua creixent. Una opció seria Gran Via 2, on es fa el Sónar de Nit. “Però Barcelona ciutat és el que més ens agrada, tot i els inconvenients”, diu Tixis.

L’oferta del 23è Saló del Manga, que és encara més àmplia que la d’anys anteriors gràcies als 5.000 metres quadrats guanyats a l’espai firal, té com a gran reclam el món dels robots, tant des del punt de vista artístic com científic. Per entendre’ns: de Mazinger Z al robot terapèutic Nuka, d’Astroboy als ginys d’intel·ligència artificial. Oriol Estrada, de l’equip del saló, constata la presència de l’element robòtic en la cultura popular japonesa. Es podrà comprovar a l’exposició Somien els ‘mechas’ amb ovelles elèctriques?, que mostrarà l’evolució de la robòtica al manga i l’ anime, diferenciant entre robots, mechas (robots tripulats com Mazinger Z) i cíborgs.

A més de l’exposició hi haurà tota mena d’activitats, conferències i exhibicions amb la col·laboració d’empreses de robòtica. “Tindrem robots sensibles i col·laboratius amb components artístics, com ara un que dibuixarà en directe la cara dels visitants”, explica Jordi Ojeda, cocomissari de l’exposició. Un dels reclams serà un robot d’Universal Robots que apareix a la pel·lícula Blade runner 2049. És un robot d’intel·ligència artificial amb capacitat musical: continua una melodia. “Estarà tocant música amb vosaltres en directe”, diu Ojeda.

Un dels convidats especials d’aquesta edició del Saló del Manga també està relacionat amb la robòtica: Takanori Shibata, investigador neurològic i inventor del robot terapèutic amb forma de foca Nuka, que parlarà de la seva experiència en hospitals i centres mèdics. “És el robot més terapèutic del món”, diu amb entusiasme el cònsol Naohito Watanabe, que recorda el compromís de la societat japonesa amb la robòtica i que “Astroboy era un robot molt amable que ajudava sempre la humanitat”.

100 anys d’‘anime’

L’altre gran eix d’aquest Saló del Manga són les activitats al voltant de l’exposició sobre els 100 anys d’ anime, una mostra que recorrerà l’evolució de l’animació japonesa, que va néixer el 1917 amb la projecció de dos curtmetratges. Del primer no se’n conserva cap imatge, però sí del segon, una història de samurais titulada Hanawa Hetokai Meitô no Maki. Un dels convidats del saló, Masao Maruyama, serà una mena de cicerone en aquesta commemoració de l’ anime. “Maruyama va treballar amb Osamu Tezuka, el creador d’Astroboy, i farà les presentacions d’algunes de les projeccions”, diu Oriol Estrada. El saló també es farà ressò d’un altre aniversari: els 25 anys de l’arribada de Bola de Drac a Catalunya. I recordarà la figura de Jiro Taniguchi, l’autor d’obres mestres com Barri llunyà, que va morir al febrer. Com diu Estrada, “Taniguchi és l’autor de manga que coneix més gent fora del manga”.

L’oferta del saló és inabastable. “Caldria dedicar-hi vuit hores cada dia durant un mes per fer totes les activitats”, admet Estrada. És una oferta que transcendeix el manga i l’ anime per aplegar tota mena de manifestacions culturals japoneses, des de tallers de cal·ligrafia fins a espais gastronòmics, danses tradicionals i música. De fet, aquest any hi ha la col·laboració amb el festival Sónar, que se celebrarà al juny al mateix recinte firal. La col·laboració s’estrena aquesta edició amb una sessió de DJ Kentaro, dijous de 17 a 19. També hi haurà una col·laboració amb l’Ajuntament de Deltebre relacionada amb l’arròs, amb la participació de restauradors del Delta, inclòs Jeroni Castell, del restaurant amb estrella Michelin Les Moles d’Ulldecona.