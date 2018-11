Rosalía estripa les cartes

Rosalía ha estripat les cartes de la indústria musical espanyola. Independentment dels beneficis que pugui generar el disc El mal querer (Sony), la cantant de Sant Esteve Sesrovires ja ha tensionat un ecosistema comercial que funcionava seguint altres dinàmiques, entre les quals no hi havia buscar accions promocionals com ara una foto amb el director general d’Apple, contractar anuncis a Times Square (l’espai publicitari a l’aire lliure més car del món), organitzar amb Red Bull un concert gratuït a la plaça Colón de Madrid per a més de 10.000 persones i moure tots els recursos de comunicació i màrqueting per situar en mitjans anglosaxons una artista que no canta en anglès.

La indústria, en aquest cas Sony, ha trobat un projecte artístic que Rosalía defensa amb l’ambició de transcendir globalment, i per al qual necessita eines més poderoses que una entrevista a El hormiguero, l’esperança que soni la flauta i una gira per places de toros. Ella, plena d’autoconfiança, es refereix a Sony com “un aliat importantíssim”: simplement això, un aliat que hi posa diners, i no pas pocs. Rosalía marca el relat, domina la narrativa i deixa clar qui està al servei de qui. I sobretot treballa passant pantalles i implicant-se en el següent objectiu fins i tot abans d’acomplir l’anterior. Quan encara no havia enllestit Los Ángeles (Universal, 2017), ja estava treballant en El mal querer. Mentre anava aplegant admiradors cantant al costat de Raül Fernández, Refree, veu i guitarra en honor a l’austeritat i una temàtica de dol, preparava el canvi d’estètica musical amb El Guincho com a còmplice de la producció. Fa uns mesos, quan ja tenia ben definit el concepte del disc nou, va viatjar a Los Angeles per enregistrar un tema amb Pharrell Williams que de moment només s’ha pogut escoltar en directe. I ara que té el suport de Sony Espanya, l’objectiu és que la central nord-americana de la discogràfica la catapulti a un altre nivell, el que està reservat a les dives globals. Per si de cas, ja ha signat un acord amb Lionfish Entertainment, l’empresa de management comandada per la nord-americana d’origen cubà Rebeca León i que representa artistes com els colombians J. Balvin i Juanes. Rosalía ha col·laborat en una cançó del disc Vibras del primer i ha compartit escenari amb el segon.

La repercussió popular de Rosalía és innegable, i fruit d’una combinació de mèrits artístics i una injecció de recursos, influències i diners. Abans de publicar El mal querer ja l’havien imitat en programes de televisió com Tu cara me suena, l’havien versionat a Operación Triunfo i fins i tot Los Morancos l’havien utilitzat per construir una paròdia política a propòsit del vídeo de Malamente. És promoció de cost zero mitjançant la qual Rosalía s’escampa entre unes audiències televisives espanyoles encara milionàries i que per tant no cal menystenir. Però les maniobres s’orquestren amb un altre horitzó: els Estats Units. No se n’amaga. Fins i tot especula amb la possibilitat de passar-s’hi mig any perquè, diu, amb l’estàndard de producció que hi ha a Espanya no es pot sonar com Kendrick Lamar, com les estrelles en les quals vol emmirallar-se ella.

“Vull que cada disc que faci sigui diferent de l’anterior. L’èxit consisteix en no estancar-te”, repetia Rosalía fa uns dies en les entrevistes que va concedir a Madrid. Així com Refree, soci necessari a Los Ángeles, ha desaparegut fins i tot dels agraïments d’ El mal querer, qui sap què passarà amb el canari El Guincho quan Rosalía perfili el següent projecte. A més, si Sony posa en joc la carta internacional, seria estrany que l’acompanyés un productor que no fos nord-americà. No per res: és el mercat, amics.

Una altra incògnita que només resoldrà el futur és en quina llengua prepara l’assalt a un mercat global, en què l’anglès és hegemònic, sobretot quan es vol tenir una penetració efectiva als Estats Units més enllà del públic hispanoparlant. Novament, qui mana és el mercat, raó per la qual superestrelles com Enrique Iglesias i Shakira canten anglès sobre ritmes llatins, o almenys fan propostes bilingües.

Modular el discurs

Que Rosalía es mou com una estrella ho demostra la manera com ha modulat el discurs en les jornades promocionals organitzades a Madrid abans del concert a la plaça Colón. En tot moment ha transmès un relat d’esforç, determinació i èxit, triant els temes sobre els quals volia comunicar idees contundents (feminisme, creativitat) i evitant pronunciar-se sobre qüestions com el Procés: “Visc per a la música i la meva opinió no té més importància que la de qualsevol altre”, va dir Rosalía a El Mundo. També fa una defensa de “l’efervescència creativa a Espanya” quan parla amb mitjans espanyols, però quan va a TV3 hi afegeix Catalunya i destaca que Barcelona és “importantíssima” per a ella. És Rosalía marcant l’agenda i buscant complicitats.