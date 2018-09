Rosalía anuncia el llançament del seu nou disc a les pantalles de Times Square

La cantant Rosalía ha anunciat aquest divendres la data de llançament del seu nou disc, 'El mal querer', en una enorme pantalla de Times Square, la plaça més concorreguda de Nova York. L'àlbum sortirà a la venda el 2 de novembre i serà el segon treball de la cantant catalana, considerada artista revelació del nou flamenc. La mateixa Rosalía, que aquests dies és als Estats Units de gira, ha publicat dos vídeos a Twitter on se la veu a ella a Times Square, mostra l'anunci del nou disc i assegura que està vivint "un somni".

pic.twitter.com/qPeoPI1sZL — R O S A L Í A (@rosaliavt) 13 de setembre de 2018

A la pantalla, situada entre el carrer de Broadway i la Setena Avinguda, apareixen les dades de l'àlbum, en anglès, acompanyades d'una imatge on es veu Rosalía en un cel blau i amb els braços desplegats. 'El mal querer' inclourà dos senzills que la cantant ja va llançar fa unes setmanes: 'Malamente', on barreja flamenc, pop, hip hop i ritmes llatins i 'Pienso en tu mirá', on porta la 'bulería por soleá' al segle XXI. Ambdós temes, de gran acollida entre el públic, acumulen milions de visites. El 5 de setembre passat Rosalía va actuar al Hollywood Bowl de Los Ángeles juntament amb Juanes, que ja la va acompanyar en el seu concert de Madrid el desembre de l'any passat.