Rubén Blades, James Rhodes i Estopa actuaran al Festival de la Porta Ferrada

El Festival de la Porta Ferrada va començar una nova etapa el 2014 quan la promotora The Project va guanyar el concurs per gestionar-lo. Els més de 30.000 espectadors de l’any passat van confirmar un èxit de públic que s’espera que creixi en l’edició que se celebrarà a Sant Feliu de Guíxols del 13 de juliol al 18 d’agost. De moment augmenta l’oferta, amb 42.000 entrades a la venda, i The Project afronta aquesta edició i la següent amb la intenció de completar un bon historial quan toqui presentar-se al concurs per tenir la gestió del festival a partir del 2020.

El cartell del 2018, amb 37 concerts confirmats, té reclams artístics com Rubén Blades, James Rhodes, Estopa, Roger Mas, Adrià Puntí (que estrenarà noves cançons), Maceo Parker i Andrei Gavrilov, que aquests dimarts s'han sumat a una llista de la qual ja es coneixien noms com Jack Johnson, Caetano Veloso amb els seus fills, Joan Manuel Serrat, Pablo Alborán, Diego el Cigala, Ismael Serrano, Txarango i Rozalén. El festival, que es desplega en sis escenaris, té un pressupost d’1,4 milions d’euros, el 30% del quals corresponen a les aportacions públiques.

La majoria dels concerts seran a l’Espai Port, però també n’hi haurà dos al Guíxols Arena, una zona amb capacitat per a 5.000 espectadors: el d’Estopa, que serà una de les poques actuacions del duo de Cornellà abans de preparar el vintè aniversari l’any que ve, i el Jazz & Food, la jornada gratuïta que servirà per homenatjar el 50è aniversari del Festival de Jazz de Barcelona que també organitza The Project.

Segons Tito Ramoneda, un dels directors de The Project, un dels objectius és que “el festival visqui obert a la ciutadania de Sant Feliu de Guíxols”. En aquest sentit, i a banda de la jornada gratuïta, cal destacar una política d’entrades menys onerosa que la d'altres festivals d’estiu. Per exemple, el concert inaugural de Jack Johnson costa de 43 a 80 euros; el de Rubén Blades, de 39 a 55, i el d’Estopa, 31 i 41 euros. “Fugim de les elits, del classisme i de preus d’entrades que fan inaccessible la cultura a la població”, diu el regidor de Territori de Sant Feliu, Josep Saballs.

“Eclèctica” de mena, tal com diu el director artístic del festival, Albert Mallol, però amb poques dones, la programació del Porta Ferrada inclou petits relats estilístics. Per exemple, la salsa com a inspiradora de dos concerts: el de Diego el Cigala, que s’hi apropa amb la mirada de 'cantaor' que va concretar al disc 'Indestructible', i la de Rubén Blades, que ara s’hi apropa amb les sonoritats d’una 'big band' i deixant de banda les formes més explícitament salseres de les quals es va acomiadar en la gira de l’any passat. També hi haurà una "nit celta”, amb Celtas Cortos i Mägo de Oz, i un concert especial compartit pels bisbalencs Mazoni, Sanjosex i Miquel Abras. El talent local estarà representat pel pianista santfeliuenc Ferrar Cullell, un dels artistes de la programació dedicada a la clàssica més o menys heterodoxa que completen dos pianistes més, James Rhodes i Andrei Gavrilov, i el violinista Ara Malikian. “Amb Rhodes i Gavrilov volem contraposar dues maneres de fer al piano”, diu Mallol.

A més de música, el Porta Ferrada també inclourà una funció de 'Fedra', amb Lolita Flores, i la quarta edició del Singlot, el festival de comèdia impulsat per Andreu Buenafuente, la programació del qual es coneixerà al maig.