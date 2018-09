La Sala Muntaner s'acomiada: "El guió de la nostra darrera funció ja està escrit"

"La Sala Muntaner ha fet ciutat i ha treballat per a la cultura i la creativitat tots aquests anys. Ara aturem per sempre el nostre pas i deixem que altres en siguin els protagonistes. El guió de la nostra darrera funció ja està escrit". Així s'acomiada la Sala Muntaner després de 24 anys d'existència. En un comunicat, el teatre ha confirmat el seu tancament, que es va fer públic diumenge, per motius econòmics. "Així és com arriba l'hora del comiat d'una casa de la cultura i de l’espectacle, que no hauria estat tal sense un públic que ens ha fet grans i ens ha donat la vida", diuen els responsables de la sala, que havia engegat algunes coproduccions per a aquesta temporada. Algunes es traslladaran a altres sales i, previsiblement, el local situat al carrer de Muntaner número 4 es posarà a la venda.

En declaracions a l'ACN, el portaveu de la sala, Joan Estrada, ha explicat que "fins a l'últim moment s'ha intentat salvar l'espai". La falta d’entesa amb les administracions per trobar “fórmules” per remuntar, la pujada de l’IVA i una última temporada “mortal” pel que fa a públic han precipitat la decisió final del gerent, Javier Urbasos. Des del teatre admeten contactes tant amb la Generalitat com amb l’Ajuntament de Barcelona, a qui haurien sol·licitat trobar alguna “fórmula” per impulsar la continuïtat de la Muntaner, a la qual encara quedaven dos anys de subvenció pública adjudicada. Segons el parer del portaveu, la resposta de les administracions –l'última, aquest divendres 21 de setembre per part del Consistori, explica– no ha sigut satisfactòria. “Feia molts anys que no es tancava una sala a Barcelona”, lamenten des del teatre en no haver trobat la resposta que esperaven.

La Muntaner va néixer la tardor del 1994 "apostant per espectacles que en aquell moment no tenien espai al panorama teatral de Barcelona", recorden els responsables de la sala. Amb referents com l'Emporium Cabaret, la Muntaner ha treballat per "fer ciutat i per a la cultura i la creativitat tots aquests anys". La sala s'acomiada agraint la dedicació dels treballadors i els artistes, i també dona les gràcies al públic. "Adeu i gràcies", conclou el comunicat.