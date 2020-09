'Salir del ropero': amor lèsbic a la tercera edat amb Rosa Maria Sardà

'Salir del ropero'

(2 estrelles)

Direcció i guió: Ángeles Reiné. 94 min. Espanya (2019). Amb Ingrid García-Jonsson, David Verdaguer i Rosa Maria Sardà. Estrena als cinemes

A la comèdia A mi madre le gustan las mujeres, d'Inés París i Daniela Fejerman, Rosa Maria Sardà va interpretar una dona que renaixia descobrint-se com a lesbiana a la meitat de la seva vida, una emancipació sexual que les tres filles de la protagonista rebutjaven de la pitjor manera possible. A Salir del ropero, Sardà torna, prop de vint anys després, a posar cara a una dona gran tipa d’hipocresies socials i amb ganes d’alliberar-se sexualment i romànticament celebrant una boda amb la seva millor amiga, de qui està enamorada des que era nena. Com al primer film, la Celia (Sardà) i la Sofía (Verónica Forqué) també se les hauran amb les noves generacions: el Jorge (David Verdaguer), fill de la Celia, i l'Eva (Ingrid García-Jonsson), neta de la Sofia, a qui aquest matrimoni homosexual no els fa gaire gràcia.

Han passat dues dècades entre una pel·lícula i l’altra, però la comèdia espanyola continua insistint en els embolics sobre les opcions sexuals de les dones madures, potser per falta d’idees o potser per mostrar-nos que, en realitat, som igual o més conservadors que aleshores. Dirigida per la debutant Ángeles Reiné, Salir del ropero tampoc és un pas endavant en matèria de rialles, perquè la suposada gràcia de tot plegat queda deslluïda entre el cúmul de clixés, estampes d’anunci de Lanzarote –escenari de la pel·lícula– i, en definitiva, la feblesa de la història.