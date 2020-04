Nova York celebra Sant Jordi en un festival en línia

Sant Jordi in New York és el nom del festival que ha organitzat l'associació Farragut Fund for Catalan Culture in the US, amb el suport de la Delegació de la Generalitat als Estats Units, el Diplocat i el Catalan Institute of America, per celebrar la diada. Del 23 al 25 d'abril proposen tot d'activitats al voltant dels llibres i la lectura que al principi s'havien de fer de manera presencial, amb parades a la Madison Square, però que, finalment, a causa del covid-19, es faran en línia i per videoconferència.

Lidera la campanya la lingüista i traductora Mary Ann Newman, actual presidenta del Premi Internacional Catalunya. Durant vuit hores diàries i durant dos dies es reflectirà la diada en una de les ciutats més cosmopolites del món. Entre les activitats destaquen les lectures de Sophie Hughes i Fernanda Melchor, i les presentacions de llibres d’Amin Maalouf, Rodaan Al Galidi, Bergur Ebbi i Judith Keller, entre d'altres.

També es proposen lives, stories, un video mapping i, pel que fa a la música, s'ha penjat una playlist amb temes d'Albert Marquès, Marcel·lí Bayer, Diana Pou o Alexis Cuadrado.