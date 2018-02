Santiago Sierra denuncia a la fira ARCO l'existència de presos polítics a Espanya

L’artista madrileny Santiago Sierra s’ha convertit en la veu d’una setantena de presos polítics espanyols, entre els quals hi ha Jordi Sànchez i Oriol Junqueras: a partir de demà mostrarà a l’estand de la galeria Helga de Alvear a la fira ARCO la peça de denúncia ‘Presos espanyols polítics contemporanis’. És molt probable els reis evitin passar per aquesta galeria quan dijous inaugurin la fira oficialment. Entre els altres inclosos en l'obra hi ha el dels vuit membres del grup ecologista Solidari@s, que van sabotejar les obres de l'embassament del riu Irati l'any 1996, set membres de l'organització basca Segi, els dirigents del diari 'Egin' i el dels titellaires que van empresonats a Madrid l'any 2016 després de representar l'obra 'La bruja y don Cristóbal'.

Els més de 70 casos documentats estan concentrats en 24 retrats, la peculiaritat dels quals és que els rostres estan parcialment pixelats. L’altra característica de les imatges és que s’expliquen els fets pels quals aquests homes i dones van acabar a la presó però no hi ha els seus noms. "El recurs universal a la institució penitenciària és en si mateix un indicador del fracàs i la impotència de les societats per construir un àmbit de convivència saludable que respecti la sobirania personal. La presència de presos polítics a les presons constitueix a més la pedra de toc que desacredita qualsevol govern que es consideri democràtic", diu la presentació del projecte. Els 24 retrats formen una peça única que té un preu de 80.000 euros. A més, l’artista ha fet una publicació amb les mateixes imatges, publicada per El Garaje Ediciones que té un preu de 10 euros. La presentació de la publicació tindrà lloc dissabte a les sis de la tarda amb la participació del mateix artista. "El que proposem a través d’aquesta sèrie que vam publicar durant l’any passat és visibilitzar l’existència de tals presos polítics a l’estat espanyol, malgrat el que se sosté institucionalment. Ho fem sense focalitzar cap ideologia en concret, ja que es tracta de demostrar que els presos polítics espanyols contemporanis abasten un ampli espectre de posicions polítiques especialment d’esquerres, però amb un criteri de selecció molt clar: persones empresonades per tractar de fer públiques i efectives les seves idees sense recórrer a violència de cap tipus", es pot llegir també al mateix escrit.

Segons fonts de la galeria, es tracta d’un dels projectes "sense fi" de Sierra i està previst que tingui continuïtat. En el cas del retrat d’Oriol Junqueras i la resta de consellers de la Generalitat es pot llegir el següent: "Després dels esdeveniments a l’entorn del referèndum d’independència de Catalunya del dia 1 d’octubre, i després de la decisició d’aplicar l’article 155 de la Constitució Espanyola, l’Audiència Nacional va condemnar a presó incondicional i sense fiança l’exvicepresident català juntament amb vuit consellers de la Generalitat. Només un d’ells va poder eludir la condemna amb una fiança de 50.000 euros. Van ingressar a les presons d’Estremera i Alcalá Meco". La fitxa del retrat de Jordi Sànchez diu que els Jordis van ser "membres actius de les concentracions per a la votació del referèndum d’independència de Catalunya del 2017" i que van ser acusats d’haver comès "un suposat delicte de sedició pública amb risc de reiteració delictiva i destrucció de proves".



Santiago Sierra és conegut per accions d’un fort caràcter polític que sovint han aixecat polseguera. Quan va representar Espanya a la Biennal de Venècia d’art va tapar el nom del país de la façana del pavelló amb una bossa de la brossa i va fer que només hi poguessin entrar espanyols després de presentar el DNI a la porta. Pel que fa als presos polítics, diu que els criteris per definir-los "no estan clars en cap cas". "A Espanya aquest criteri ha sigut encara més confús a causa de la tradició franquista i la prolongació dels conflictes nacionalistes després de la Transició, que ha generat un context des del qual pràcticament qualsevol activitat (exercici de les llibertats d’expresió i reunió, militància en organitzacions revolucionàries, lluita pels drets de les persones preses, etc.) pot ser catalogada com a delicte de "terrorisme", diu també la presentació de ‘Presos polítics espanyols contemporanis’, abans de citar mesures repressives com la ‘llei mordassa’. "Segurament no hi deuen ser tots els que són, però a través d’aquesta selecció d’exemples molt clars volem deixar constància de la seva existència i denunciar no només lleis caduques i la seva aplicació esbiaixada, sinó sobretot l’alienació social que permet i justifica aquesta realitat i mira cap a una altra banda", conclou el text de l’artista.