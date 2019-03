Sara Puig, nova presidenta del Patronat de la Fundació Joan Miró

Sara Puig Alsina serà la nova presidenta de la Fundació Joan Miró per quatre anys i substituirà Jaume Freixa, que ocupava el càrrec des del 2009. Puig Alsina és membre del Patronat des del novembre del 2013 i de la Comissió Delegada des del novembre del 2014. Llicenciada en història de l'art per la Universitat de Barcelona i màster en administració d'art (museus) per la Universitat de Nova York, Puig té una llarga experiència professional vinculada a l'art i als museus. En la reunió ordinària celebrada aquest dimecres també es va aprovar la incorporació al Patronat de dos nous membres: Laia Gasch Casals i Andreu Mas-Colell.

Puig ha col·laborat amb el Museu d'Art Modern de Nova York (beca del Consorci de Promoció Comercial de la Generalitat, 1994-1995), la Fundació Macba (1996-1998) i la Fundació Francisco Godia, que va dirigir entre el 1998 i el 2012. Ha comissariat diverses exposicions, i el 2012 va cofundar The Feuerle Collection, a Berlín. És patrona de la Fundació Amigos del Museo del Prado, de la Fundació Orfeó Català - Palau de la Música i del KW Institut d'Art Contemporani de Berlín. També és membre d'El Taller del Macba i dels consells internacionals de la Societat Hispànica d'Amèrica i del Museu Berggruen de Berlín.

El Patronat de la Fundació Joan Miró té actualment 19 membres, entre els quals hi ha representants de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el ministeri de Cultura, així com del món artístic i de la societat civil. Anteriorment ha estat presidit per Joaquim Gomis (1972-1975), Joan Teixidor (1975-1981), Oriol Bohigas (1981-1988), Eduard Castellet (1989-2009) i Jaume Freixa (2009-2019).

Dimecres es va aprovar, a més, la incorporació al Patronat de dos nous membres: Laia Gasch Casals i Andreu Mas-Colell. Laia Gasch forma part, des del 2013, de l'oficina de l'alcaldia de Londres, on treballa com a assessora de polítiques culturals de la tinent alcalde de Cultura i d'Indústries Culturals. També és directora de Global Partnerships del World Cities Culture Forum, la xarxa líder de ciutats i cultura de la qual formen part 39 ciutats –entre elles Nova York, Moscou, París, Xangai, Seül i Buenos Aires–, i ha estat directora creativa del South Bank and Bankside Cultural Quarter a la Tate Modern de Londres (2006-2009).

Andreu Mas-Colell és fundador de la Barcelona GSE (Graduate School of Economics) i professor emèrit d'economia de la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat docent a la Universitat de Califòrnia a Berkeley (1972-1980) i a la Universitat de Harvard (1981-1996). Mas-Colell ha estat conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat (2000-2003), secretari general del Consell Europeu de Recerca (2009-2010) i conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat (2010-2016).