La Schubertíada es manté amb un cartell reduït de 10 concerts del 19 al 30 d'agost

Julian Banse farà una lectura del 'Viatge d'hivern' / Schubertiada de Vilabetran

Malgrat la crisi del coronavirus, la Schubertíada de Vilabertran tira endavant la 28a edició estiuenca amb un programa reduït però lluït. En total s’han programat nou concerts a la canònica de Vilabertran i un a la basílica de Castelló d’Empúries, entre el 19 i el 30 d’agost. També es faran els concerts previstos a Gaubea, subseu del festival al País Basc.

L'èmfasi d’aquesta edició es posa en el quartet de corda, la formació imprescindible de la música de cambra, i hi desfilaran grups com el Quartet Casals, el Cosmos Quartet, el Quartet Gerhard i el Cuarteto Quiroga. El festival comptarà amb la presència de figures internacionals com el ja habitual baríton alemany Matthias Goerne, que actuarà amb Alexander Schmalcz en un recital d'homenatge a Beethoven en el 250è aniversari del seu naixement, complementat per lieds de Brahms; la soprano Juliane Banse, que interpretarà el Viatge d'hivern en clau femenina acompanyada per una de les personalitats més lligades al festival empordanès com és el pianista Wolfram Rieger; el liedrista Florian Boesch, que debuta a la Schubertíada i abordarà la fita La bella molinera, i Andrè Schuen, que torna després de dos anys a Vilabertran convertit en una estrella amb el pianista Daniel Heide i al faristol partitures de Mahler i Schubert.

La Schubertíada manté el compromís amb el talent jove. D’aquesta manera, es podrà veure el duo de piano Anton & Maite, que exploraran aquest repertori tan vistós, i l’organista Joan Seguí, que actuarà a Castelló d’Empúries acompanyat del Quartet Gerhard amb o bres de Bach, Schubert i Mendelssohn. No hem d'oblidar l'actuació del Kallias Ensemble, format per joves cantants com Mireia Tarragó, Helena Ressureiçao, Eduard Mas i Ferran Albrich, liderats tots pel pianista i pedagog Francisco Poyato. El seu programa –ben original– gira al voltant de les adaptacions que Beethoven va fer de les cançons populars europees.

Pel que fa a Gaubea, la Schubertíada presentarà concerts a càrrec de la pianista Judith Jáuregui i el Cosmos Quartet amb el violoncel·lista Fernando Arias.

Sense mitja part

Els concerts se celebraran sense mitja part i es faran amb aforament reduït. Es compliran totes les mesures sanitàries dictades per les autoritats amb motiu de la crisi sanitària provocada pel covid-19. El festival havia programat en un primer moment divuit concerts, del 14 al 30 d'agost, i els que no es puguin fer es passaran a l'edició de l'any vinent.

Les entrades es podran adquirir a la pàgina web del festival a partir del 19 de juny. L’organització contactarà, al llarg de les pròximes setmanes, amb tots els que van comprar entrades per als concerts que s’han hagut d'ajornar al 2021 per fer-los saber les opcions que posa a la seva disposició.