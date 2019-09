'Señor', l’amor prohibit com a experiència emancipadora

Direcció i guió: Rohena Gera. 99 min. Índia i França (2018). Amb Tillotama Shome i Vivek Gomber.

Les històries d’amor prohibit han estat al llarg del temps un terreny fèrtil per mostrar els desequilibris socials d’una comunitat. Les raons són diverses, però cal dir en aquest sentit que poques coses superen en pantalla el mite dels enamorats provinents d’orígens socioeconòmics diferents, perquè el drama d’un amor frustrat per les condicions materials de la vida és molt més emocionant que un manual de política econòmica keynesiana. Sigui com sigui, aquest és el punt de partida de 'Señor', l’'opera prima' de la cineasta índia Rohena Gera, que segueix la relació sentimental entre una noia, serventa a Mumbai, i l’home a qui serveix, el senyor del títol i príncep blau totalment inversemblant. Amb un naturalisme modest i sense allunyar-se de les convencions romàntiques, Gera ens introdueix en la intimitat que a poc a poc van construint els protagonistes fins que la situació es torna insuportable i s’ha de prendre la consegüent decisió: fugir cap endavant o frenar l’impuls amorós. I és aquí on la cineasta sap capgirar els tòpics que ha recorregut fins al moment, exhibint no només perícia i delicadesa narrativa sinó també un vincle sincer amb els protagonistes i la fragilitat dels seus sentiments en un món que mai acceptaria aquest amor sense barreres. 'Señor', en definitiva, és una pel·lícula justa, que parla d’equitat en matèria d’estimar.