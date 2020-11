Mor el pintor Josep Serra Llimona

Josep Serra Llimona, vinculat a la Sala Parés i descendent de la nissaga d'artistes Llimona, ha mort avui als 83 anys després d'una llarga malaltia que els últims anys ja li impedia pintar. Considerat un dels principals pintors catalans figuratius de la segona meitat del segle XX, la seva pintura mediterrània, hereva de l'impressionisme històric, ha tingut com a temes marines, retrats, natures mortes i paisatges, i com a tècniques principals l'oli, l'aquarel·la i el gravat. Barcelona i Menorca han sigut els seus escenaris predilectes, però també molts indrets de la Mediterrània.

Nascut en plena Guerra Civil, va formar-se a l'escola Virtèlia. En acabar els estudis de dret, el 1959 va decidir dedicar-se de ple a la pintura i l'any següent ja guanyava el premi de pintura jove de la Sala Parés, on ha seguit vinculat fins al final. Becat pel Cercle Maillol, el 1961 va viatjar a París, on va fer estada i va aprofundir la seva vocació i la seva tècnica sota el mestratge de Jacques Bousse. La influència dels seus pintors preferits -Corot, Cézanne, Sisley, Marquet, Villon, Rouault...-, que va poder apreciar de prop, el marcaran de per vida.

Enamorat de la seva professió, estimat i respectat, la pintura de Serra Llimona ha reflectit sempre la seva serenor i sensualitat interiors, la seva elegància espiritual i física, i l'empatia -o estimació- amb tot el que pintava. Deixa una obra extensa, molt escampada per col·leccions particulars. Casat el 1964 amb Glòria Prat, van tenir tres fills. El 2012 va rebre la Creu de Sant Jordi.