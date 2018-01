Serrat surt de gira per recordar 'Mediterráneo'

'Mediterráneo da capo' és el títol de la gira de Joan Manuel Serrat que començarà el 22 d'abril a Roquetas de Mar (Almeria) i que acabarà a l'Auditori del Fòrum, a Barcelona, els dies 18 i 19 de desembre. Com és pràctica habitual en altres artistes, Serrat dedicarà bona part dels concerts a recuperar totes les cançons d'un disc; en el seu cas, l'emblemàtic 'Mediterráneo' (1971). Al voltant de composicions com 'Lucía', 'Pueblo blanco', 'Tío Alberto' i 'La mujer que yo quiero' s'organitzarà un repertori de grans èxits i "alguna sorpresa musical", segons detalla en un comunicat la promotora The Project.

En el mateix comunicat s'explica que "en temps de visats, fronteres i filats, l'artista ha tingut la feliç ocurrència de considerar que, a més de ciutadà del món, de català, espanyol i europeu, ho és sobretot del seu mar de cada dia, d'aquesta pàtria líquida que uneix, més que separa, continents, tradicions, creences, colors de pell i fins i tot homes i dones que neden en les seves platges, naveguen en els seus iots i naufraguen en les seves pasteres".

A més de Roquetas de Mar i Barcelona, la gira 'Mediterráneo da capo' passarà per Sant Sebastià (6 de maig), l'Olympia de París (12 de maig), Logronyo (19 de maig), Pamplona (9 de juny), Sevilla (17 de juny), Saragossa (21 de juny), Madrid (26 i 27 de juny), la Corunya (20 de juliol), Marbella (8 d'agost), Jerez de la Frontera (10 d'agost), Bilbao (16 de setembre) i Granada (30 de setembre).