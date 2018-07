La Setmana del Llibre en Català suma un 25% més d’expositors

La Setmana del Llibre en Català s’ha convertit en el gran revulsiu del mercat editorial després de Sant Jordi. L’any passat va facturar 400.000 euros i, en les tres últimes edicions, ha incrementat la facturació un 66,6%. Segons Joan Sala, president de La Setmana, aquesta cita de la 'rentrée' literària pot fer capgirar el resultat anual del sector amb l’impuls de les vendes de l’últim semestre, com va demostrar el creixement del 3% anual del 2016.

Per continuar ampliant i perfeccionant l’èxit de La Setmana, i per evitar que sigui un Sant Jordi 2, en què la novetat es mengi tota la resta, aquest any han buscat la manera d’ampliar la diversitat de títols a la venda. Per això han pactat amb els expositors que no venguin tots els mateixos llibres, sinó que es reparteixin els diferents segells i, per tant, hi hagi més varietat d’oferta. Això ha permès guanyar forats i alhora encabir un 25% més d’expositors (183 segells, 11 llibreries, 2 distribuïdores i 7 institucions) en el mateix espai de la Plaça de la Catedral de Barcelona. Així, la 36ena edició de La Setmana, que se celebrarà del 7 al 16 de setembre, es convertirà en un aparador encara més gran i més fidedigne de la varietat editorial en llengua catalana, amb més fons que abans però sense renunciar a les novetats. De fet, un dels principals atractius de La Setmana són l’allau de 250 novetats que sortiran, d’autors catalans com Marta Rojals, Gemma Lienas, Joan Margarit, Maria Mercè Roca, Blanca Llum Vidal i Carles Puigdemont i reclams internacionals com les traduccions de George Steiner, Tom Wolfe, Joseph Conrad, Marguerite Duras i William Faulkner.

La Setmana vol caminar cap a convertir-se “en un Saló del Llibre normal d’un país normal”, afirma Sala. I això vol dir muntar també un festival literari. En deu dies es programen 265 activitats, 45 de les quals adreçades al públic familiar, com els 14 itineraris literaris. Una de les novetats és La Nit de La Setmana, una vetllada noctàmbula amb parades obertes i activitats amb autors la nit del divendres 14 de setembre.

Pensant en el públic jove, les autores convidades d’aquest any són l’escriptora nigeriana Ayobami Adebayo i la il·lustradora nord-americana Sarah Andersen. “Dels 16 als 25 anys és on perdem els lectors”, afirma Sala. També s’ha iniciat una campanya de foment de nous lectors: es regalarà una caseta de cartró que és una biblioteca personal i portàtil a qui faci una compra superior a 50 euros.

Des de fa 22 anys, La Setmana entrega el Premi Trajectòria a un professional de la cultura catalana que hagi destacat en la divulgació del món del llibre. Per primera vegada recau en un llibreter: el fundador de la Llibreria 22 de Girona. Guillem Terribas, que ahir estava feliç:“M’ho he passat molt bé i a sobre em premien. Estic jubilat, però moriré sent llibreter i parlant de llibres”, va dir.

L’Institut Ramon Llull aprofitarà l’ocasió per convidar una missió de 18 editors internacionals de països com els Estats Units, Alemanya, Argentina i Turquia per “internacionalitzar” l’edició en català. El Llull també tindrà una parada a la Plaça amb títols catalans traduïts en altres llengües. Aquest any La Setmana es comprometrà amb una causa lògica: la defensa de la llibertat d’expressió.