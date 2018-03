El Sismògraf 2018 vol ser font d'inspiració

El Sismògraf va néixer fa 10 anys -en fa quatre que és festival estratègic de la dansa a Catalunya- amb el repte de fer la dansa més present a la vida quotidiana de la gent. Per aconseguir-ho, el festival d'Olot ha proposat edició rere edició experiències en dansa que es poguessin reproduir a altres municipis de Catalunya. Ara, el Sismògraf fa un pas més i encara l'edició número 10 amb la voluntat de convertir-se, també, en font d'inspiració per al públic i per als programadors. "Volem que es deixin inspirar pels nostres espectacles i que els encomanin maneres de fer diferents", explica la directora del Sismògraf, Tena Busquets.

Per això en aquesta ocasió el festival ha anat a buscar produccions amb més ballarins i més músics que mai. Entre les propostes hi ha 'Fosques' de la companyia Las Lo Las, que trauran a la llum personatges femenins invisibles al llarg de la història amb un espectacle de dansa aèria i mapping enmig del bosc. Elles no són les úniques que portaran a Olot un muntatge amb ressonàncies polítiques. Vero Cendoya hi estrenarà 'C.O.S.', que explica sense paraules la crisi dels refugiats, i Lipi Hernández explorarà la idea de grup i d'unitat a través de 'Mol·leculari'.

Una 'Erupció' de circ coreografiat

L''Erupció', la secció del Sismògraf dedicada a un aspecte concret de la dansa, posarà el focus enguany en el circ coreografiat. "Reunirem aquells creadors i espectacles que fluctuen entre els dos gèneres i que mai sabem com etiquetar", assenyala Busquets. 'Cuculand Souvenir' de Roberto Olivan, 'Brut' de Marta Torrents, 'Analepsis' de Paula Quintas - Traspediante i 'Maibaum' de Jordi Galí són els cinc muntatges que formaran part d'aquesta 'Erupció'.

Per alimentar el caràcter festiu i popular del Sismògraf, el festival ha organitzat el Sismohop, una trobada d'espectacles de dansa i cultura urbana amb la complicitat del Festival HOP. També es faran propostes a l'entorn natural d'Olot amb la intenció, diu Busquets, de "singularitzar més el festival i potenciar el paisatge que l'envolta". Per allargar la durada del festival hi ha programades diverses 'rèpliques' (funcions d'abans i després del Sismògraf), i l''Ona Expansiva', que portarà espectacles de CobosMika a pobles veïns.

Els professionals de les arts escèniques també tindran un espai per descobrir noves peces i muntatges en procés de creació, com el 'Pilar de dos ballat' de Clàudia López i Raquel Viñuales, que van guanyar el II Premi Delfí Colomé. A més, el col·lectiu G.R.U.A. ha muntat un seguit de 'Cites sobre rodes' amb 10 artistes i 10 programadors en un indret sorpresa i Los Moñekos protagonitzaran una masterclass.