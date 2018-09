La Societat Doctor Alonso i el Teatro de Babel guanyen el premi FAD Sebastià Gasch

La catalana Societat Doctor Alonso i la mexicana Teatro de Babel-Dramafest han guanyat conjuntament el premi FAD Sebastià Gasch d'arts parateatrals per l'obra 'Y los huesos hablaron' "per posar cos i paraules de forma sensible i compromesa", segons el jurat. L'obra, estrenada el Grec del 2016, reflexiona sobre un tema que la societat ha enterrat –o el poder ha manipulat– en favor d’una suposada pau social: les desaparicions, tant les de la Guerra Civil Espanyola com les dels indígenes mexicans.

En la cerimònia de lliurament, que tindrà lloc el 8 d'octubre a l'Auditori de la seu del FAD, Feliu Formosa recollirà el premi d'Honor, Agnès Mateus i Quim Tarrida el premi Aplaudiment per 'Rebota, rebota y en tu cara explota' i el cicle de creació escènica DespertaLab l'Aplaudiment de la creació emergent.

El jurat de la present edició està format per la periodista cultural Bàrbara Raubert, el productor teatral Jordi Colominas, l'agitador cultural Joaquim Armengol, l'espectador Ferran Civit, l'escenògrafa Laura Clos, el ballarí Quim Bigas i el vocal de la junta del FAD José M. Milà.

Els premis FAD, creats el 1976, distingeixen els projectes que destaquen per la seva innovació i la seva mirada diferent del món de l'espectacle.