Un Soderbergh inspirat i la debacle de Netflix que no salva ni George Clooney, estrenes destacades de la setmana

'Déjales hablar'

¿És lícit depredar la vida dels altres per escriure la teva obra?

Alice Hughes (Meryl Streep), una escriptora de prestigi que viu amb la pressió d'entregar un nou llibre a la seva editorial, s'embarca amb el seu nebot Tyler (Lucas Hedges) cap a Europa en un viatge que també és de retrobament amb les dues amigues de la universitat, Roberta (Candice Bergen) i Susan (Dianne Wiest), amb qui té pendent més d'una conversa. A partir d'un guió de Deborah Eisenberg, Steven Soderbergh orquestra una comèdia dramàtica al voltant de les experiències vàries que implica la literatura, des de la vessant econòmica i estratègica pròpia de qui n'ha de fer negoci, passant pel paper menystingut dels bestsellers o la incidència en la vida dels altres de les obres d'inspiració autobiogràfica. Segueix llegint. Disponible a HBO

'Cielo de medianoche'

Netflix s'estavella amb la missió de George Clooney per salvar la humanitat

L’Augustine és un astrònom malalt de càncer que veu com el seu deteriorament físic va en paral·lel a la condició terminal de la Terra. Aïllat en un centre de recerca a l’Àrtic, la seva única missió vital consisteix en intentar establir contacte amb una expedició espacial enviada a l’altra punta de la galàxia a investigar possibles noves llars per a la humanitat i advertir-los sobre l’estat del planeta.A l'adaptar el llibre de Lily Brooks-Dalton El cel de mitjanit, George Clooney sembla aplicar les lliçons apreses en projectes que va protagonitzar, com Solaris i Gravity, relats espacials que unien l’espectacularitat amb una dimensió dramàtica íntima. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'Nieva en Benidorm'

Isabel Coixet sota mínims en el Benidorm hivernal dels viatges de l’Imserso

Com els flocs que cauen en una nevada fins a formar una espessa capa que ho cobreix tot, el guió de Nieva en Benidorm sembla trobar el seu modus operandi en una acumulació paralitzant. La història d’un solitari oficinista anglès de mitjana edat (Timothy Spall, convincent) que arriba a Benidorm per visitar el seu germà i descobreix que ha desaparegut inclou també: una acròbata vaginal i empresària d’oci nocturn, una policia fanàtica de Sylvia Plath, una dona de la neteja aficionada a l’origami tèxtil i un carnisser i promotor immobiliari amb maneres mafioses, entre d'altres. És un planter tan extravagant de personatges que no hauria desentonat en un hipotètic film de Berlanga sobre els excessos urbanístics comesos durant dècades a la costa llevantina. Segueix llegint. Estrena als cinemes

'Akira'

10 raons per les quals 'Akira' és una obra mestra de l'animació

Akira torna als cinemes en qualitat 4K sense un aniversari rodó com a excusa. No la necessita: la pel·lícula de Katsuhiro Otomo conserva intacte aquell poder de fascinació que va tornar bojos els espectadors desprevinguts que la van descobrir a principis dels 90. Va ser el llarg animat més car del cinema japonès de l'època (10 milions d'euros) i un èxit internacional que va obrir les portes del manga i l' anime a Occident. Basada en el manga homònim del mateix Otomo (una obra clau de la història del còmic), la pel·lícula se situa en un Tòquio futurista i reconstruït després d'una explosió nuclear i segueix una banda de motoristes adolescents enredats en una conspiració del govern per amagar l'existència d'uns nens amb poders psíquics. Akira és una de les obres mestres de l'animació i no ho afirmem perquè sí. Tenim arguments. Segueix llegint. Estrena als cinemes