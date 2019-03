El Sónar+D aprofundirà en la intel·ligència artificial

El Sónar+D, el congrés dedicat a les tecnologies creatives i que se celebrarà simultàniament al Sónar del 17 al 20 de juliol a la Fira de Barcelona, aprofundirà en les últimes tendències en intel·ligència artificial i en les noves tecnologies musicals. Els responsables preveuen més de 20.000 assistents i prop de 5.000 professionals de 2.100 empreses, provinents de 60 països. A més, el Sónar+D dobla l'oferta de tallers i classes magistrals de creadors, tecnòlegs i científics d'arreu del món amb un total de 180 ponents.

Entre els primers convidats confirmats destaquen Teamlab, un estudi interdisciplinari de tecnologia digital immersiva que protagonitzarà una conversa oberta sobre el disseny d'experiències amb Honor Harger, directora de l'ArtScience Museum de Singapur. El tecnòleg Daito Manabe i el neurocientífic Yukiyasu Kamitani oferiran una conferència sobre com utilitzar la intel·ligència artificial per veure el contingut dels nostres pensaments i en faran una demostració en directe.

Al Sónar+D es donaran a conèixer experiències que combinen la realitat augmentada i el so 'espacialitzat' amb una xerrada amb Jessica Brillhart, de Vrai Pictures, un estudi que crea continguts immersius. També es presentarà 'Spawn', un experiment d'intel·ligència artificial de Holly Herndon que mostra la col·laboració entre humans i màquines.

Dels videoclips de Canada a la música de 'Gris'

La productora Canada, responsable de videoclips de Rosalía, Bad Gyal i Tame Impala, oferirà una conferència per explicar el seu procés creatiu a partir de les seves peces més conegudes. Dels últims avenços tecnològics aplicats a la música en parlarà la companyia sueca Teenage Engineering en una xerrada sobre síntesis modular de so. I el grup barceloní Berlinist interpretarà en viu la banda sonora que ha creat per al videojoc 'Gris', de Conrad Roset, una actuació que barrejarà la música en directe del grup amb les imatges del joc manipulades en temps real pels seus creadors.