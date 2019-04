Joan Dausà, cap de cartell del Sons Solers

El músic santfeliuenc Joan Dausà encapçalarà el cartell de la 4a edició del festival Sons Solers, que se celebra el 12 de juliol a la finca rural renaixentista Mas Solers de Sant Pere de Ribes. Els artistes que l'acompanyaran són Pavvla, Intana i Delafé DJ, i el ja anunciat Joan Miquel Oliver.

Sols Solers es reivindica com un 'slow festival' de petit format: té un topall de 1.000 assistents, només dura un dia, el cartell és reduït, les actuacions no es trepitgen entre si i està ubicat en un espai rural. Tots aquests detalls estan pensats per "per assegurar l'excel·lència dels concerts i l'entorn", explica l'organització. "Volem que la gent pugui gaudir dels artistes d'una manera molt propera" i "fugir de les massificacions", diu Jordi Benet, director del festival.

El primer any el Sons Solers va arrencar amb 600 localitats, que va eixamplar fins a les 800 l'edició del 2017, i ara fa un any va ampliar de nou fins a les 1.000 entrades. Ja es poden adquirir a la web per 35 euros.