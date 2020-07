Sophie Köhler guanya el Premi de Fotografia de la Fundació Vila Casas

Els vigilants de sala dels museus són una presència constant i alhora molt discreta. La fotògrafa alemanya establerta a Barcelona Sophie Köhler (Essen, 1977) s'ha capbussat en les històries d'alguns d'ells i una de les imatges del projecte documental que els ha dedicat, titulada El jove sense perla, fent referència al cèlebre retrat de Vermeer, tot i que va ser casual, ha guanyat el Premi de Fotografia de la Fundació Vila Casas. El guardó està dotat amb 6.000 euros i una exposició al museu de la fundació Can Framis en el termini d'un any. Però el públic ja podrà veure l'obra guanyadora aquest diumenge en l'exposició del guardó al Palau Solterra, on també veuran la llum les 33 obres finalistes. "Els museus, com a lloc per trobar-te amb tu mateix i de reflexió", afirma Sophie Köhler. "M'estimo molt els museus –afegeix–. Com que la ciutat és tan caòtica, ràpida i estressant, anar als museus ens pot anar bé als ciutadans".

El protagonista de la fotografia guanyadora treballa al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), i Köhler també va treballar a la Fundació Mapfre, al Macba i a la Fundació Antoni Tàpies. Es tracta d'un projecte desenvolupat a foc lent durant dos anys i mig. "Hi una contradicció rara al voltant dels vigilants dels museus: és la gent més visible dels museus, no veus els directors quan hi vas, però no te'ls mires gaire", diu l'artista. L'origen del projecte es remunta a una conversa amb el guàrdia de seguretat de la Fundació Antoni Tàpies: "Vam parlar sobre art, i jo volia saber com el fet d'estar tan en contacte amb l'art els havia canviat la vida, quin impacte els havia produït estar vuit hores diàries dins una sala amb obres d'art".

El jove sense perla és una de les 40 imatges del projecte i, en paral·lel al retrat, crida l'atenció perquè està organitzada com un tríptic. A una banda i l'altra del noi es poden veure dues imatges de la cadira on seu dins el museu: en una es pot observar com la cadira està davant La batalla de Tetuan, de Marià Fortuny, i al fons de l'altra es pot veure un autoretrat del mateix artista. L'aparició de la cadira en les imatges es remunta al fet que un dels vigilants va explicar a Köhler que quan anaven de viatge s'enviaven, com una broma entre ells, fotografies dels seients dels vigilants en els museus que visitaven.

L'arribada de Sophie Köhler al món de la fotografia està lligada al seu trasllat a Barcelona el 1999. Com que no li van convalidar la selectivitat alemanya, en lloc d'estudiar belles arts a la Universitat de Barcelona va estudiar cinema al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Més endavant va continuar la formació amb un curs de càmera cinematogràfica a l'Escac i el màster en documental de creació a la Universitat Pompeu Fabra. Concretament va començar a fer foto fixa quan li van proposar durant un rodatge en què feia d'auxiliar de càmera. El seu interès pel documental es manté en el projecte dels vigilants de sala perquè els va entrevistar i té les entrevistes enregistrades, i està treballant en la maqueta per fer-ne un fotollibre.

El segon premi, dotat amb 3.000 euros, ha recaigut en un retrat de la cantant i actriu Keeley Forsyth, de Maria Alzamora, fet a l'estudi de Forsyth a Knaresborough (Anglaterra) en una sessió fotogràfica amb motiu del llançament del seu àlbum Debris. "Més enllà de la voluntat de captar una persona i un moment concret, però, la fotografia es vol allunyar del personatge i mostrar un estat d’ànim que connecti amb qui la mira", expliquen des de la fundació.

El Premi de Fotografia de la Fundació Vila Casas va sorgir el 2001, i el jurat d'aquesta edició va estar format per Álvaro Sánchez-Montañés, el guanyador de l'edició del 2017; Joana Hurtado, la directora del Centre d’Art Contemporani Fabra i Coats; Joana Roda, codirectora i cofundadora de la galeria Bombon Projects; el col·leccionista Rafael Tous; Antoni Vila Casas, president de la Fundació Vila Casas; Antonio Sagnier, vicepresident de la Fundació, i els directors d’art de la institució, Àlex Susanna i Glòria Bosch.