Stevie Wonder llança dos nous temes i deixa la porta oberta a un nou disc després de 15 anys

Stevie Wonder, un dels músics actuals més llegendaris, llança dos temes aquest dimecres i apunta que publicarà un nou disc, el primer en 15 anys, tot i que no n'ha concretat més detalls. Com informa l'agència Efe, les noves cançons són la reivindicativa Can't put it in the hands of the fate i la romàntica Where is our love song. En tots dos hi ha artistes convidats: al primer Gary Clark Jr., i al segon, Rapsody, Cordae, CHICA i Busta Rhymes. Una altra novetat del llançament és que Wonder ha abandonat la seva discogràfica històrica, Motown Records, i els dos temes seran publicats pel nou segell que ha creat, Republic Records. El seu últim disc és A time to love, del 2005.

Can't put it in the hands of the fate és un tema funky i vitalista que recull les reivindicacions antiracistes del moviment Black Lives Matter i fa una crida a continuar amb les mobilitzacions per la igualtat. "Dius que estàs tip i cansat que protestem, jo dic que no hi hagut prou temps per assolir un canvi", diu la lletra. En canvi, Where is our love song és una balada en què destaca la guitarra de Gary Clark Jr. "Una altra cançó d'amor entre tu i jo, però una cançó d'amor per a tota la humanitat. On és la nostra cançó d'amor? La nostra desesperadament necessitada cançó d'amor", clama Wonder en aquest tema.