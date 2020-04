L'Strenes munta un festival per internet amb Sopa de Cabra, Miki Núñez i Judit Neddermann

Grups com Sopa de Cabra, Blaumut o La Casa Azul i cantants com Miki Núñez, Judit Neddermann, Suu o Tomeu Penya actuen aquest dissabte en un programa en streaming del Festival Strenes, segons informa l'ACN. El festival va haver d'ajornar els concerts pel coronavirus i s'han reprogramat del 26 de juny a l'11 de juliol. Inicialment, estaven previstos entre el 28 de març i el 3 de maig. Ara l'organització ha decidit presentar la festa a través de la seva web i amb entrevistes i actuacions d'alguns dels participants al festival. El programa està presentat per Maria Xinxó.

Després d'haver de canviar les dates previstes, el director del festival, Xavier Pascual, va dir a l'ACN que poder mantenir la majoria del cartell "no ha sigut una feina fàcil", ja que s'ha de fer compatible la disponibilitat dels espais de la ciutat de Girona amb les agendes de tots els artistes. Malgrat el "tetris" que han hagut de fer, va celebrar poder mantenir el 80% dels grups i en especial les cares més visibles, com Fangoria, Sopa de cabra, Blaumut, La Casa Azul, Miki Núñez, Oques Grasses o Judit Neddermann.

Les entrades ja comprades continuaran sent vàlides per a les noves dates. I en el cas dels concerts que no tenien l'aforament complet es podran adquirir entrades la web del festival.