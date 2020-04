25 anys de la primera esquilada de Sweeney Todd a Barcelona

Sweeney Todd aixecava per primera vegada la persiana de la seva barberia a Barcelona el 5 d’abril del 1995. El barber assassí, protagonista d’un dels musicals més populars i esperpèntics de Stephen Sondheim, va aterrar a la capital catalana de la mà de Mario Gas, que va estrenar Sweeney Todd: el barber diabòlic del carrer Fleet al Teatre Poliorama en una producció del Centre Dramàtic de la Generalitat. Constantino Romero i Vicky Peña van ser els primers d’encarnar a Catalunya els grotescos Sweeney Todd i Mrs. Lovett, dos personatges marcats per la injustícia i un odi descomunal.

25 anys després d’aquella estrena, el repartiment original de l’espectacle preparava des de fa mesos una celebració en forma de concert, però les mesures de confinament decretades per l’estat d’alarma arran del coronavirus han frenat la iniciativa. Tot i això, l’equip de Sweeney Todd ha buscat la manera de commemorar l’efemèride des de casa. Les últimes setmanes, una trentena d’intèrprets i músics s’han gravat des dels respectius domicilis cantant La balada de Sweeney Todd, el tema del número inicial de l’espectacle. Veus i música s’han reunit en un vídeo que han llançat a les xarxes socials per recordar els 25 anys de l’estrena i que ha arribat fins a casa de Stephen Sondheim. El compositor nord-americà, de 90 anys, ha rebut amb emoció la resposta. “Moltes gràcies, moltes gràcies! –ha escrit Sondheim, en un correu electrònic adreçat a la companyia–. En temps terribles com aquests, és encoratjador saber que encara hi ha gent que canta. Estic agraït i feliç”.

Sweeney Todd va estrenar-se per primera vegada a Nova York l’1 de març del 1979 i, des del 1984, Mario Gas buscava la manera de portar-lo a Catalunya. Però no va ser fins al 1994 que Domènec Reixach, aleshores director del Centre Dramàtic Nacional de la Generalitat, va decidir tirar endavant la producció. "Abans vaig parlar amb molta gent, però mai em sortia el projecte. En Domènec em va fer l'encàrrec i ens vam posar fil a l'agulla", recorda Gas, que subratlla que l'espectacle va ser "una fita molt important" en la seva trajectòria artística i vital.

Un compositor fora de sèrie

"Vam aconseguir crear una companyia brillant formada per una tribu fantàstica de gent", destaca el director. L'espectacle va tenir una fervorosa rebuda tant per part del públic com de la crítica i va estar guardonat amb una quinzena de premis. L'èxit –que es va repetir en altres produccions més endavant– es deu, segons Gas, a la capacitat de Sondheim per elaborar "arguments extremadament sòlids" combinats amb una música "genial". "És un compositor fora de sèrie que ha revolucionat el gènere musical", assenyala el director, que el 2008 va decidir recuperar l'espectacle amb el repartiment original. Aquella producció, estrenada a Madrid, es va poder veure el 2009 al Teatre Apolo de Barcelona.

L'equip de 'Sweeney Todd' amb el compositor Stephen Sondheim

La història de Sweeney Todd es construeix arran d'una gran injustícia: el barber és acusat falsament per un jutge, que abusa de la dona de Todd i es queda amb la seva filla. Quan l'home surt de la presó, decideix venjar-se i maquina una estratègia sanguinària. "Tota aquesta part podria portar a un espectacle molt dramàtic, però el Mario [Gas] va tenir la gran idea de buscar l'humor negre en la història", explica l'actor Joan Crosas, que va substituir Constantino Romero en el paper de Sweeney Todd el 1996.

Per a Crosas, una de les claus de l'èxit del musical és la ironia per reflectir una societat carregada d'hipocresia. "A la societat victoriana tot és fingit, com a la societat actual. S'ha de rascar molt per trobar la veritat", assenyala l'actor, que afegeix que aquest musical "és un dels més complets i exigents" de la seva trajectòria. En aquest sentit, Gas assenyala que Sweeney Todd planteja "un precapitalisme d'estar per casa" a través de la idea "que la carn humana dona diners", una idea que, per al director, és "absolutament fascinant".

Un concert amb tot l'equip

Des de feia mesos, l'equip de Sweeney Todd treballava per organitzar una celebració pels 25 anys de l'espectacle. "Estàvem ideant un concert amb gran part de l'equip d'intèrprets i músics. Volíem cantar els temes del musical i projectar imatges de l'espectacle", explica la cantant i actriu Kirby Navarro, que el 1995 va formar part del repartiment de l'obra. Aquesta commemoració, que havia de tenir lloc dilluns passat al Teatre Poliorama, també volia retre un homenatge a aquelles persones que van formar part de l'espectacle i que ja no hi són: Manuel Gas, Constantino Romero, Tony Cruz, José Antonio Gutiérrez i María Araujo.

"De moment la proposta ha quedat en standby, però la farem", diu Navarro, que recorda el Sweeney Todd del 1995 com una "experiència d'un gran aprenentatge" tant pel vessant de cantant com pel d'actriu. Navarro s'ha encarregat, juntament amb el seu marit –el músic Ramon Vilalta–, de mesclar les veus i editar el vídeo per commemorar l'efemèride mentre dura el confinament. "Es va crear una gran família, i la prova és que ara tots tenim ganes i energia per retrobar-nos", assenyala la intèrpret, que assegura que treballaran per "mantenir viva aquesta il·lusió" i rescatar més endavant la idea de reunir tot el repartiment per celebrar els 25 anys de Sweeney Todd a Barcelona.