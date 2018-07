Tanca l'Aribau Club, el cinema dels festivals

Amb les últimes sessions de 'Mary Shelley' i 'Lola Pater' va tancar aquest diumenge un dels cinemes més antics de Barcelona, l'Aribau Club. Propietat del Grup Balañá, l'Aribau Club està situat al número 567 de la Gran Via i en els últims anys s'havia convertit en la seu principal dels festivals de cinema més importants de la ciutat: el D'A, el Docs Barcelona i l'In-Edit.

Amb 699 localitats, l'Aribau Club va obrir les portes el 1936 com a Cine Doré, un nom que el 1938 va deixar pas a Cine Durruti i el 1939, amb l'arribada del franquisme, es va transformar en Cine Dorado. Adquirit per Pere Balañá, el Dorado es va especialitzar en cinema infantil i d'animació. El 1994 va tancar uns mesos i va reobrir amb dues sales de 441 i 265 localitats, tot recuperant el seu nom original de Club Doré, una denominació que el 2006 es va canviar per la definitiva Aribau Club.

L'Aribau Club és l'últim cinema que tanca del Grup Balañá, que en els últims anys ja ha abaixat la persiana d'altres locals: el Club Coliseum el 2014, l'Urgell el 2013 i el Rex el 2010. Com sempre, ho ha fet sense anuncis previs ni commemoracions especials. Només un parell pistes des del compte de Twitter: un tuit amb el gif de comiat de Bugs Bunny ('That's all, folks') i una altra amb la cançó 'The end' de The Doors. L'ARA ha pogut confirmar amb l'empresa el tancament definitiu del cinema, motivat, segons la direcció, "per una decisió empresarial interna".

A més del públic de Barcelona, els grans perjudicats pel tancament del cinema són els festivals, que en l'Aribau Club trobaven una solució perfecta per a les seves necessitats, amb una sala petita i una d'aforament mitjà en una localització cèntrica i ben comunicada de la ciutat. El Grup Balañá, tanmateix, ha traslladat als festivals que s'hi celebraven la proposta de moure's a l'Aribau Multicines, un complex de quatre sales situat a menys de cinc minuts de l'Aribau Club.