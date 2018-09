Tanca la Sala Muntaner

Era un rumor dins el sector teatral, però finalment han sigut les companyies que havien d'actuar a la Sala Muntaner les que han fet pública la situació: la Sala Muntaner tanca definitivament. Tot i que hi havia engegades algunes coproduccions, com 'Lapònia', dirigida per Cristian Clemente (que es traslladarà al Teatre Capitol), i fins i tot s'havien venut entrades per aquesta temporada, que començava el dia 20, com explica el mentalista Luis Pardo en el post d'Instagram, finalment s'ha anunciat als treballadors de la casa que la sala ja no obrirà a causa de problemes econòmics. Previsiblement, el local, situat al carrer Muntaner 4, sortirà a la venda.

La direcció no ha volgut fer declaracions, fins avui. Teatralnet ha avançat la notícia. L'empresa que gestionava la Muntaner, amb Javier Urbasos a la gerència i Josep Maria Coll a la direcció artística, també gestiona la sala de festes Metro.

La Sala Muntaner va obrir portes el 1996, fa 22 anys, la dècada en què van sorgir les sales alternatives de Barcelona que avui es consideren ja històriques. És una sala de mitjà format (200 localitats) i molt cèntrica, dues característiques que la converteixen en una pèrdua important per als creadors. A més, oferia doble horari: a primera hora, textos dramàtics i a la segona, humor i mentalisme. Si bé la programació podia incloure a vegades alguna raresa, en general comptava amb propostes de noms propis consolidats: Josep Maria Mestres, Joan Ollé, Pepa Plana, Joan Maria Segura, les Antonietes, Martí Torras, Ramon Simó i Rafel Duran són alguns dels noms que hi han dirigit els darrers anys, i anteriorment havia donat sortida als cabarets de Xavier Albertí,

Des de la total humilitat i sense fer gens de soroll, ha estat un espai que ha apostat per donar sortida a textos de dramaturgs catalans que han tingut un gran èxit, i alguns s'han pogut veure a Madrid i a nivell internacional: l'últim, 'Mala broma' de Jordi Casanovas, però també 'L'electe' de Ramon Madaula', 'Idiota' del mateix Casanovas, 'Simone' de Daniela Feixas, 'El test' de Jordi Vallejo, 'You say tomato' de Joan Yago, etcètera. L'última temporada va tancar amb el 'Vània' d'Àlex Rigola, que es va poder veure dins el festival Grec.

Abans de ser un teatre, aquest espai era una sala de ball. El 1927 obria la Sala Emporium i als anys 30 va ser una acadèmia de ball. Després de la guerra seria un espai de varietés amb el servei de senyoretes. Als 50 consta que hi van actuar Charles Aznavour, Tete Montoliu, Carlos Ramírez, les vedets Linda White i Raquel Raina i l'orquestra de Xavier Cugat. Als anys 70 hi va actuar Pedro Ruiz. I a finals d'aquella dècada canviaria el nom d'Emporium per Muntaner 4, després Shadows i més tard Metròpolis. Finalment, Sala Muntaner.