Les estrenes del 2019: un nou Tarantino, el final de ‘Toy story’ i més superherois

La revolució en la indústria cinematogràfica no arribarà el 2019. El cinema dels pròxims 12 mesos serà un refregit del menú que ja ens van servir l’any passat: blockbusters superheroics, seqüeles, biopics i remakes. En la perifèria del mainstream, els pesos pesants (Tarantino, Eastwood, Scorsese, Shyamalan) continuaran fent la seva mentre Netflix va adoptant un paper cada vegada més prominent en el negoci i Disney marca tendència amb les versions en imatge real dels seus clàssics animats. En última instància, aquí hi cap tothom: des de l’últim Godard fins a Playmobil: La película.

Seqüeles i ‘biopics’

Arriba el nou Star Wars d’Abrams i la pel·lícula sobre Elton John

L’al·lèrgia de Hollywood al risc seguirà farcint de seqüeles les sales. La primera en arribar serà Glass (18 de gener), continuació d’ El protegit i Múltiple, i l’última un nou Star Wars de J.J. Abrams (20 de desembre). També arribarà Godzilla 2, un nou Terminator amb Arnold Schwarzenegger i un spin-off de Fast & Furious amb The Rock i Jason Statham, Hobbs and Shaw. Cal afegir el reboot de Charlie’s Angels (amb Kristen Stewart) i biopics de Vang Gogh (amb Willem Dafoe), del duet còmic Stan Laurel i Oliver Hardy i del cantant Elton John, Rocketman (31 de maig), que intentarà repetir l’èxit de Bohemian Rhapsody.

Dibuixos en carn i ossos

Tres remakes en imatge real de clàssics animats de Disney

El 2019 es consolida definitivament la dèria de Hollywood per recrear en imatge real pel·lícules animades, una tendència que lidera sense complexos Disney amb tres adaptacions de clàssics animats: el Dumbo de Tim Burton (29 de març), l’ Aladdin (24 de maig) que dirigeix Guy Ritchie i protagonitza Will Smith en la pell del geni i El rey león (19 de juliol) dirigit per Jon Favreau, que va assenyalar el camí el 2016 amb El llibre de la selva. Els efectes CGI, la clau de volta digital que fa possible aquests films, també serviran per recrear els llops de La crida del bosc, adaptació del clàssic de Jack London, i el mico que acompanya sempre Dora l’exploradora (23 d’agost).

Tarantino i la vella guàrdia

Redford i Eastwood es posen un últim cop davant la càmera

El 9 d’agost arriba el novè film de Quentin Tarantino, el penúltim que rodarà si fem cas al director, bocamoll incorregible. El ganxo de Once upon a time in Hollywood és reunir per primer cop en pantalla Brad Pitt i Leonardo DiCaprio -el càsting el completen Kurt Russell, Al Pacino, Margot Robbie... i Lena Dunham!-, però l’estrella segueix sent Tarantino, aquí viatjant a la Califòrnia del 1969, on la festa a can Polanski dels acòlits de Charles Manson va fer esclatar el somni hippy. Abans, el 8 de març, Clint Eastwood tornarà a dirigir-se a Mula, sobre un ancià de 90 anys que, arruïnat, accepta transportar droga per a un càrtel mexicà, i un altre veterà, Robert Redford, s’acomiadarà de la interpretació amb el thriller The old man and the gun (25 de gener).

Explosió superheroica

Vengadores: Endgame culmina el gran arc narratiu de Marvel

El blockbuster superheroic ja no és una tendència sinó una realitat consolidada del mercat. El 2019 Marvel completarà l’arc narratiu més ambiciós del cinema recent amb Capitana Marvel (8 de març) i la batalla final contra Thanos de Vengadores: Endgame (26 d’abri), on els supervivents d’ Infinity War se les veuran amb el tità porpra. Mentrestant, DC intentarà continuar la bona ratxa d’Aquaman amb la lleugeresa de Shazam! (5 d’abril) i un nou Joker (4 d’octubre) de Joaquin Phoenix. També hi haurà nova entrega de Spiderman (5 de juliol), amb Jake Gyllenhaal com a Misterio, un nou Hellboy (17 de maig) sense Guillermo del Toro i els últims productes de l’univers mutant de Fox - X-Men: Fénix Oscura (7 de juny) i The new mutants (19 d’agost)- abans de ser absorbit per Disney.

Jocs a la gran pantalla

Videojocs i joguines inspiren títols com Detective Pikachu

Si van fer pel·lícules sobre el joc de taula Enfonsar la flota, sobre els Angry Birds o els emoji, per què no Playmobil: La película (30 d’agost)? La cosa va sortir molt bé amb La Lego pel·lícula, així que Phil Lord i Chris Miller salten a la producció a La Lego pel·lícula 2 (8 de febrer). Però aquí no acaba la cosa: el 2019 s’estrenaran versions cinematogràfiques de l’univers Pokémon - Detective Pikachu (10 de maig), amb Ryan Reynolds- i de Sonic (27 de desembre).

Animació ‘non-stop’

‘Frozen 2’ i ‘Toy story 4’ són les grans apostes de la temporada

Si alguna cosa no faltarà en la cartellera del 2019 seran opcions d’animació. La desfilada començarà el 22 de febrer amb la conclusió de la trilogia Com ensinistrar el teu drac i a continuació arribaran el deliciós anime Mirai (15 de març). Els plats forts seran Toy story 4 (2 d’agost), que promet tancar la història de les joguines més emblemàtiques de Pixar, i Frozen 2 (22 de novembre), disposada a trencar de nou rècords de taquilla. Els amants de l’animació artesanal en stop-motion tenen cita amb l’Ovella Shaun a Granjaguedon (1 de novembre) i amb Mr. Link. El origen perdido (10 de maig), el retorn de l’estudi Laika després de la brillant Kubo i les dues cordes màgiques. Fins i tot s’estrenarà una versió animada de La familia Addams (25 d’octubre).

Autors de casa i de fora

Almodóvar estrena Dolor y gloria i Greta Gerwig adapta Donetes

Al febrer Isabel Coixet presentarà a la Berlinale Elisa y Marcela i el 22 de març arribarà Dolor y gloria, el nou drama d’Almodóvar amb Banderas i Penélope Cruz. El 2019 també veurà la llum el film d’Alejandro Amenábar sobre la Guerra Civil i els nous treballs d’Albert Serra, Carlos Marques-Marcet i Neus Ballús. La nòmina d’autors internacionals que estrenaran el 2019 també és per sucar-hi pa: James Gray ( Ad astra, amb Brad Pitt a l’espai), Paul Verhoeven ( Benedetta, sobre els somnis eròtics d’una monja), Harmony Korine ( Beach Bum, amb Matthew McConaughey fent de sensesostre a la platja), Greta Gerwig amb una nova versió de Donetes i Jean-Luc Godard amb l’assaig visual El libro de imágenes (22 de desembre).

Un Scorsese en ‘streaming’?

El 2019 no sempre caldrà sortir de casa per veure les estrenes més sonades. The irishman, el retorn de Scorsese al cinema de gàngsters amb Robert De Niro i Al Pacino al capdavant, s’estrenarà a Netflix després de passar per algun festival (Canes, potser?) i, si escau, també per algun cinema, com Roma. Però The irishman no serà l’excepció: Netflix serà el destí dels nous treballs de Steven Soderbergh ( The laundromat, sobre els papers de Panamà, i el drama esportiu High flying bird ) i Dan Gilroy ( Velvet Buzzsaw, sobre el món de l’art contemporani), de nou amb Jake Gyllenhaal, a qui ja va dirigir a Nightcrawler. La plataforma aposta pel blockbuster d’acció ( Six underground, de Michael Bay, amb Ryan Reynolds de protagonista), pel drama històric ( The king, sobre el regnat d’Enric V, amb Timothée Chalamet i Robert Pattinson) i pel thriller criminal ( Polar, basat en un còmic del valencià Víctor Santos). Fins i tot hi haurà produccions espanyoles: el nou film de Coixet ( Elisa y Marcela ), dels germans Pastor ( Hogar ) i del madrileny Daniel Sánchez Arévalo ( Diecisiete ).