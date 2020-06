Tarta Relena, Enric Casasses i els Trap Kids de Guillamino actuaran a l'Eufònic

Seny organitzatiu, atreviment artístic i bona relació amb l'entorn són els fonaments del Festival Eufònic. I són tan sòlids que ni la pandèmia els canviarà en l'edició que se celebrarà del 27 al 30 d'agost a les Terres de l'Ebre. Sí, el festival s'adaptarà a les condicions de la represa, però "consolidant algunes de les línies de treball per extreure tot allò positiu del canvi de paradigma ineludible que ha suposat la pandèmia mundial", tal com admet l'equip que dirigeix Vicent Fibla. Per exemple, desapareix la programació nocturna al pavelló firal, però el festival s'escamparà per nous espais tant rurals com urbans, potenciarà el petit format (que ja era prou important a l'Eufònic) i també incorporarà accions telemàtiques "en espais secrets i recòndits als quals l'audiència no hi pot accedir, en un marc d'activitats més sostenibles i respectuoses, en què la música es gaudirà a l’aire lliure i les arts digital-performatives contaminaran les diverses línies de programació".

Ara com ara el festival ja té confirmada una part de la programació, que inclou noms com Tarta Relena, CaboSanRoque i Enric Casasses, Don Simon i Telefunken. Com és habitual, l'Eufònic és l'entorn ideal per a projectes com l’espectacle I am (t)here d'Aurora Bauzà i Pere Jou, un treball escènic i musical que investiga la relació entre el cos i la veu. O la instal·lació Sous les violons, la plage! que CaboSanRoque presentaran al Centre d’Art Lo Pati d’Amposta, i que consisteix en "la destrucció col·lectiva d’un quartet de Haydn penjat del sostre".

També passaran per l'Eufònic 2020, Magalí Sare & Manel Fortià, Zonn van Snook i Trap Kids, una nova aventura de Guillamino amb joves cantants de trap.