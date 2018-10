Teddy Bautista no entra a la junta directiva de la SGAE

Les eleccions a la junta directiva de la SGAE celebrades aquest divendres deixen almenys dues notícies. Una és que Teddy Bautista en queda fora, perquè no ha rebut prou vots tot i que ell mateix es considerava favorit per tornar a presidir la Societat General d'Autors i Editors set anys després de l'escàndol de corrupció pel qual encara està encausat. L'altra notícia és la participació, baixíssima: només 1.373 dels 18.970 socis convocats a les eleccions han votat, un 7,25%. És la xifra més baixa de sempre, inferior fins i tot a la de les eleccions del 2015, que va ser de l'11,8%.

Aquests números revelen tant la poca implicació dels associats com segurament l'impacte de la campanya 'Jo no voto' impulsada per músics com Iván Ferreiro, Quique González i Dani Martín, entre d'altres, molestos perquè no s'havia previst la possibilitat del vot electrònic.

Del resultat de les eleccions en surt una nova junta directiva formada per 35 socis, entre els quals hi ha Yolanda García Serrano, Hevia, Josemi Carmona, Virginia Glück i Teo Cardalda. Els 18.970 socis convocats van tenir la possibilitat de votar a les sis meses electorals constituïdes a Madrid, Barcelona, València, Bilbao i Santiago de Compostel·la. Cal recordar que a la SGAE el vot és ponderat, hi ha socis que tenen la representació de més vots; és a dir, a la SGAE un soci no equival a un vot. Dels 1.373 socis que han votat, que han sumat 18.531 vots representats, 377 ho han fet presencialment i 996 per correu.

Una de les primeres decisions de la junta serà triar la persona que presidirà la SGAE entre els 35 integrants d'una junta que representa els diferents col·legis professionals de l'entitat. Els escollits són els següents:

Pel Col·legi de Gran Dret (6 membres), que inclou escriptors d'obres dramàtiques, dramaticomusicals, autors d'obres de mim, compositors d'obres dramaticomusicals o coreogràfiques i coreògrafs: Yolanda García Serrano, Eduardo María Galán Font, Fermín Cabal Riera, Ana Graciani, María del Pilar Jurado Ruíz i María Pagés Madrigal.



Pel Col·legi de Petit Dret (16 membres), que agrupa compositors i lletristes: Fernando Illan, Hevia, Josemi Carmona, Virginia Glück, Miguel Ángel Chastang, Pablo Luis Salinas, Juan Parrilla, Manuel Rafael Villalta, Juan José Solana, José de Eusebio, Teo Cardalda, Tontxu, Huecco, Inma Serrano, Juan Ramón Arnaiz i Pablo Pinilla.



Pel Col·legi d'Obres Audiovisuals (9 membres), que agrupa directors-realitzadors, argumentistes i compositors audiovisuals: Carlos Navarro Ballesteros, Rafael Antonio Galán, Antonio Hens Córdoba, Silvia Pérez de Pablos, David Planell Serrano, Antonio Onetti, Joanes Urkixo, Arturo Luna Briceño

i Antonio Manuel Meliveo.

I pel Col·legi Editorial (4 membres), que inclou editors musicals: El Retiro Ediciones (Gonzalo Fernández Benavides), Producciones Artísticas Charton (Rosario del Carmen González Flores), Alabama Music Business (Clifton J. Williams) i Editorial Arambol (Laura Prieto Guijarro).