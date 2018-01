Temporada Alta teixeix aliances amb un projecte a banda i banda dels Pirineus

Temporada Alta segueix eixamplant les seves fronteres. Durant els pròxims tres anys, el festival gironí formarà part de Pyrenart, un projecte de cooperació territorial Interreg de la Unió Europea per teixir aliances entre entitats d'arts escèniques situades a banda i banda dels Pirineus. La iniciativa compta amb un pressupost de dos milions d'euros, dels quals el 65% els aportarà la UE i la resta el proporcionaran les entitats. Una de les bases del projecte és la coproducció d'espectacles a través dels diversos participants. "Això obrirà les portes a les companyies seleccionades, que podran portar els seus muntatges a tot el món francès", explica el director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, que calcula que al llarg d'aquests tres anys es duran a terme una quinzena de coproduccions.

Ara per ara, Pyrenart té dos espectacles confirmats amb artistes francesos i catalans: un nou muntatge de la companyia de circ Baró d'Evel, liderada per Blaï Mateu i Camille Decouyrte, i una nova obra de dansa contemporània de la coreògrafa i ballarina Lali Ayguadé i el ballarí francès Ghuilhem Chatir. A part de les coproduccions transfrontereres, el projecte europeu també inclou la formació i l'acompanyament d'artistes "per ajudar-los a internacionalitzar les seves obres a través de programes online", apunta Sunyer.

La tercera pota del programa consistirà a enfortir els llaços entre les entitats participants per crear un circuit de difusió d'espectacles internacionals. Aquesta nova xarxa, que han batejat com 'La ruta dels Pirineus', vol ser un espai de trobada per a programadors i artistes per augmentar la visibilitat dels projectes produïts i facilitar-ne la internacionalització. A part de Temporada Alta, a Pyrenart hi participaran cinc entitats franceses (Reseau en Scène Languedoc-Roussillon, Le Parvis, Scène National Tarbes Pyrénees, CIRCa, Pôle National Cirque – Auch Gers Occitanie, Association pour le Développement et l’Action Culturelle de Foix et de l’Ariège i l'Office Artistique de la Région Aquitaine) i tres de l'Estat espanyol (Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, Escuela de Navarra de Teatro El Colectivo i BAD – Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao).

En paral·lel, Temporada Alta posa en marxa aquest dijous la seva programació a l'Amèrica Llatina, on portarà 17 espectacles. Entre els muntatges que s'hi podran veure hi ha 'Psicosi de les 4.48', de Sarah Kane i protagonitzat per Anna Alarcón; 'Indomador', d'Animal Religion; 'Pluja', amb Guillem Albà i Clara Peya, i el Torneig de Dramatúrgia Transatlàntic', que enfrontarà els dramaturgs catalans Laia Alsina i Xisco Rosselló amb els argentins Leonardo Hoffman i Carolina Steeb.