'Temps salvatge' i 'Els Jocs Florals de Canprosa', els muntatges amb més nominacions als Premis Max

Els espectacles 'Temps salvatge' i 'Els Jocs Florals de Canprosa' són els favorits de la 22a edició dels Premis Max de les Arts Escèniques. 'Temps salvatge', de Josep Miró i estrenat al Teatre Nacional de Catalunya, ostenta cinc nominacions: millor espectacle, millor autoria teatral, millor direcció per a Xavier Albertí, millor disseny d'il·luminació per a Ignasi Camprodon i millor actriu protagonista per a Laia Manzanares. Per la seva banda, 'Els Jocs Florals de Canprosa' –també del TNC– competirà en quatre candidatures: millor actriu protagonista per a Rosa Boladeras, millor espectacle musical, millor adaptació teatral per a Jordi Prat i Coll i millor disseny de vestuari per a Montse Amenós. L'acte dels Premis Max tindrà lloc el 20 de maig al Teatro Calderón de Valladolid i estan organitzats per l'SGAE.

Entre els nominats d'enguany també hi ha 'A.K.A.', que opta a millor autoria revelació per a Daniel J. Meyer i millor actor protagonista per a Albert Salazar. 'La resposta', de Sílvia Munt, competirà a millor direcció escènica, i 'Flotados', de David Moreno & Cia i The Beat Brown Productions, està nominat a millor espectacle de carrer. Així mateix, la música de Sílvia Pérez Cruz a 'Grito pelao' opta a millor composició musical per a espectacle escènic. En l'edició d'enguany dels Premis Max es concediran tres guardons especials: el Premi Max d'Honor, el Premi Max Aficionat o de Caràcter Social i el Premi Max del Públic.