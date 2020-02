'The Gentlemen. Los señores de la mafia': Guy Ritchie vol sofisticar-se

Direcció: Guy Ritchie. Guió: Guy Ritchie, Ivan Atkinson i Marn Davies. 115 minuts. Estats Units (2019). Amb Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam i Colin Farrell.

En una escena de The Gentlemen. Los señores de la mafia, el llefiscós i malparlat detectiu/paparazzi a qui dona vida Hugh Grant explica com el gàngster Mickey Pearson (Matthew McConaughey) va resoldre una reunió amb un rival a cops de pistola i bales. Un instant de violència brutal visualitzat de manera excitant… fins que el lloctinent de Pearson, encarnat per Charlie Hunnam, interromp el relat amb una esmena, argumentant que el seu cap no sol recórrer a mètodes tan expeditius sinó que prefereix la retòrica. La discrepància entre els dos narradors posa involuntàriament de manifest les problemàtiques que arrossega l'últim film de Guy Ritchie. El director britànic fa dues dècades que es manifesta com un home d’acció, però ara sembla voler demostrar que, com els seus personatges, ha sofisticat les seves maneres i ha esdevingut un escriptor i dialoguista esmolat. Potser per això complica i allarga fins a l’extenuació la trama de la venda d’un multimilionari negoci de tràfic de marihuana –fins al punt d’introduir picades d’ullet metalingüístiques sense un propòsit clar– que congrega un grapat de personatges que pequen de creure’s més intel·ligents els altres. En el fons, tots pequen de ser uns necis sense més propòsit dramàtic que quedar garratibats en les postures que més s’adiuen a la tronada concepció que Ritchie té de la coolness.