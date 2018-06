El fons d'inversió The Yucaipa Companies entra al Primavera Sound

El fons d'inversió de capital risc The Yucaipa Companies ha adquirit una participació minoritària del Primavera Sound, segons informa 'Expansión' i tal com han explicat diversos mitjans nord-americans. L'entrada de l'empresa californiana en el festival implica tenir dos seients en el consell d'administració del Primavera Sound. Segons 'Expansión', aquests dos llocs els ocuparan l'expert en gestió d'inversions David Barnes i Duncan Heath, president de l'agència d'actors Independent Talent Group, que també està participada pel fons nord-americà.

The Yucaipa Companies va ser fundada el 1984 per Ronald Burkle, amic personal de Bill Clinton, i en aquests anys ha invertit en empreses de diferents sectors, inclòs l'espectacle. Per exemple, participa en X-ray Touring, l'agència de contractació que treballa amb grups i artistes com Coldplay, Gorillaz, Queens of the Stone Age, Nick Cave, Eagles of Death Metal i Robbie Williams, entre d'altres.

L'entrada del fons d'inversió no afecta la direcció del festival, que continua en mans de Gabi Ruiz, Pablo Soler, Alberto Guijarro i Alfonso Lanza. L'any passat el Primavera Sound va tenir uns ingressos de més de 14 milions d'euros, i per primera vegada va poder repartir 400.000 euros entre els socis.