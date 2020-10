'The vigil': immersió en els rituals i terrors de la comunitat hebrea

'The vigil'

(3 estrelles)

Direcció i guió: Keith Thomas. 89 min. Estats Units (2019). Amb Dave Davis, Menashe Lustig i Malky Goldman. Estrena als cinemes

La por és una emoció comuna en tots els éssers humans, però cada cultura té la seva pròpia manera d’articular-la. És en aquesta especificitat on The vigil troba el seu principal atractiu, endinsant l’espectador en els rituals i temors de la religió hebrea. El seu protagonista, el Yakov, fa poc que ha abandonat el cercle més pròxim a la seva comunitat, intentant reconnectar amb el món lluny del fonamentalisme. Una nit, però, és reclamat per un membre de la seva antiga sinagoga perquè faci de shomer: una persona contractada per vetllar un cadàver quan ningú més de la seva família pot fer-ho. Necessitat de diners, el Yakov accepta, però aviat descobrirà que el cos present no serà la seva única companyia fins que arribi l’alba.

Buscant la casa hi ha un dybbuk, un esperit maligne que s’adhereix a les ànimes turmentades i que, en aquesta ocasió, sembla anar darrere del mort i de qui el vetlla, tots dos traumatitzats per tràgics accidents tenyits d’un antisemitisme que no escapa a l’ombra de l’Holocaust. Això obre The vigil a una narrativa de redempció catàrtica més aviat clàssica i perfectament reconeixible. Una tecla tan universal com la posada en escena del debutant Keith Thomas, que s’apuntala en un ús notable de l’espai i la il·luminació per conjurar l’angoixa que pot generar un soroll desconegut o el que ens espera a l’altra punta del passadís.