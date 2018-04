L'iranià Asghar Farhadi inaugurarà el Festival de Canes amb 'Todos lo saben'

El drama 'Todos lo saben' d'Asghar Farhadi obrirà la 71a edició del Festival dde Canes. La pel·lícula protagonitzada per Javier Bardem, Penélope Cruz i Ricardo Darin, és la segona en espanyol que obre el certamen, després de 'La mala educación' de Pedro Almodóvar que ho va fer el 2004. La pròxima edició del festival se celebrarà del 8 al 19 de maig.

La pel·lícula, escrita pel propi Farhadi, explica la història d'una dona que viatja amb la seva família des de Buenos Aires a Espanya, al seu poble natal. El motiu del viatge és una celebració que en principi havia de ser breu, però aquesta visita es modificarà després d'uns esdeveniments imprevisibles. L'origen de la història prové d'un viatge que va fer el director pel sud d'Espanya fa tres anys. Aleshores es va trobar els carrers empaperats pel rostre d'una nena desapareguda que havia sigut segrestada.

Farhadi té dos Oscars

El director iranià ja havia presentat a Canes les pel·lícules 'El pasado' (2013) i 'El viajanate' (2016). Farhadi va guanyar el seu primer Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa amb 'Nader y Simin, una separació' l'any 2011, i després va repetir amb 'El viajante', tot i que no va anar a recollir el guardó per protestar contra la decisió del govern d'Estats Units de no deixar entrar a ciutadans de l'Iran, entre d'altres països.