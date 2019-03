Els Jonas Brothers tornen amb un nou videoclip

Sis anys després de la seva separació, els Jonas Brothers han tornat a l'escena musical amb el videoclip d'un nou tema, 'Sucker', produït per Republic Records. Els germans van anunciar que el grup es reuniria de nou en la secció 'Carpool Karaoke' del programa nord-americà 'The Late Late Show' del presentador i humorista James Corden, on apunten que ho havien mantingut en secret durant vuit mesos.

En Nick, en Joe i en Kevin Jonas van saltar a la fama impulsats per Disney, especialment per la seva participació en la pel·lícula 'Camp Rock' (2008), que els va convertir en un gran fenomen juvenil. La banda va arribar a llançar quatre discs d'estudi. El 2013 van anunciar la dissolució del grup per provar sort per separat.

En Nick va llançar tres discs en solitari -el més recent, 'Last year was complicated' (2016)-, va ser director creatiu i musical de la gira 'Neon Lights Tour' de Demi Lovato, i va seguir en el món de la interpretació amb les pel·lícules 'Goat' (2016), ' Jumanji: Bienvenidos a la Jungla' (2017) i la sèrie de televisió 'Kingdom' al canal Audience Network (2014). D'altra banda, en Joe va fundar el grup de dance-rock DNCE, que compta amb un disc d'estudi 'DNCE' (2016) i un EP. En Kevin es va apartar de la música per ser pare.

Solange treu nou disc

Una altra de les novetats musicals és el llançament del nou disc de la cantant Solange Knowles, la germana petita de Beyoncé, titulat 'When I get home'. L'artista havia anunciat que l'àlbum estaria llest abans d'acabar el 2018 però no ha estat fins avui que l'ha fet públic. L'anterior treball, 'A seat at the table' (2016) va ser número u a les llistes nord-americanes i va vendre 72.000 còpies durant la primera setmana.