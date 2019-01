Torra anuncia que hi haurà carnet únic de biblioteques aquest 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar dimarts durant la cloenda de la celebració del centenari de la Xarxa de Biblioteques Populars la implementació del carnet comú de biblioteques i el catàleg únic per al primer semestre d'aquest 2019. Amb aquests elements es podrà tenir accés al fons bibliogràfic de les 412 biblioteques públiques mitjançant un servei nacional de préstec interbibliotecari. Tal com Torra va afirmar, és un anunci "esperat", "un dels fruits madurs d'anys de molta feina", en referència al catàleg i el carnet unificat de biblioteques.

Actualment les prop de 150 biblioteques dels territoris de Tarragona, Girona, Lleida i les Terres de l’Ebre comparteixen un catàleg bibliogràfic anomenat Argus, mentre que les prop de 250 de les comarques de Barcelona s’agrupen mitjançant el catàleg Aladí. Amb el futur carnet comú es preveu que els usuaris de totes les biblioteques puguin tenir accés, a través d’un catàleg unificat, a llibres i materials d’arreu del territori.

Durant l'acte celebrat al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, Torra ha reivindicat la feina de la Xarxa de Biblioteques i la institució que la va crear, la Mancomunitat. "La Mancomunitat va fer de la cultura la seva raó de ser. La nova Catalunya ha estat fundada per llibres", va dir Torra. El president va entregar, juntament amb la consellera Laura Borràs, els diplomes del centenari als representants de les cinc primeres biblioteques de Catalunya fundades l'any 1918, la de Valls, la d'Olot, la de Sallent, la de les Borges Blanques i la de Canet de Mar, aquesta última un any després.



El pla de biblioteques va ser un dels projectes culturals més importants que va tirar endavant el govern de Prat de la Riba (1914-1925), la primera institució d’autogovern que s’estenia per les quatre demarcacions catalanes des del 1714.