Totes les pors d’Albert Pla, en una capsa audiovisual

Albert Pla es va estrenar en el món de l’escenografia audiovisual el 2015 amb Guerra, acompanyat de Fermin Muguruza i Refree. Després d’aquella experiència, el cantautor va veure en la videoescenografia l’eina ideal per recrear amb precisió tot el seu imaginari. Ara ha començat a traslladar les seves pors a l’escenari amb Miedo, que es va estrenar al gener a l’Argentina i que arribarà a l’octubre a Barcelona. Dirigit per Pepe Miravete, l’espectacle és una fusió de música i audiovisual amb Pla com l’única persona física dalt de l’escenari. De virtuals, en surten moltes més.

“L’Albert està constantment parlant amb la pantalla. Obre portes d’on surten personatges, parla amb ells i toquen junts”, explica Carles Mora de l’estudi Nueveojos, encarregat d’elaborar les projeccions de Miedo. Mora ha treballat conjuntament amb el col·lectiu d’artistes Mondongo per donar vida als seus quadres i convertir-los així en material audiovisual de l’espectacle. Pla es passeja per salons del Palau de Versalles, per boscos d’arbres gegants, per un mar infinit i per una sala plena de zombis mentre passa per la infantesa, la mort i el que ell s’imagina que hi ha més enllà. “Hem treballat perquè tot estigui lligat estilísticament i perquè hi hagi una coherència”, diu Mora, que es va passar nou mesos a casa del cantautor per construir l’espectacle.

L’estudi Cube.bz s’ha fet càrrec de l’escenografia física, que no volien limitar a una pantalla de fons projectada. Per això han elaborat una escenografia amb tres grans marcs situats a tres nivells diferents de profunditat que “embolcallen l’Albert en el seu món”, explica Gabi Paré, de Cube.bz. Enmig d’aquests marcs hi han col·locat un tul blanc que permet fer aparèixer i desaparèixer el cantant sense deixar de projectar imatges. “Fer tot això amb escenografia física seria impossible”, assegura Paré, que conclou: “A través de la virtualitat pots fer tot allò que t’imaginis”.