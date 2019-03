El Tribunal Suprem estudiarà si suspèn l'exhumació de Franco

El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs presentat per la família de Francisco Franco contra la decisió del Govern d'exhumar les seves restes del Valle de los Caídos i accepta estudiar la paralització cautelar de qualsevol maniobra en aquest sentit a l'espera del seu pronunciament definitiu.

Mitjançant una diligència, la Sala Tercera del Contenciós-Administratiu del Suprem ha acordat avui obrir una peça separada de mesures cautelars per decidir sobre la suspensió de l'exhumació, tal com havia sol·licitat la família Franco. A més, dóna un termini de deu dies a l'Advocacia de l'Estat perquè pugui presentar al·legacions respecte a la paralització del trasllat de les restes del dictador, sempre a l'espera que el Tribunal Suprem es pronunciï definitivament sobre el recurs dels familiars contra la mesura acordada pel Govern.

Just abans de presentar el seu recurs, els néts de Francisco Franco van dirigir una carta a l'Executiu en la qual consideraven "nul de ple dret" l'acord del Consell de Ministres del passat 15 de febrer al qual se'ls emplaçava a determinar en un termini de 15 dies un nou lloc d'enterrament per al seu avi.

Encara que l'acord del Govern excloïa expressament la cripta de la catedral de l'Almudena com una possible ubicació de les restes per raons d'"ordre públic", els familiars insistien que és allà on volen que siguin enterrats en cas que el Suprem dictamini que han de sortir del Valle de los Caídos. Anunciaven també que només determinarien un lloc alternatiu en cas que el Suprem desestimés el recurs ara admès a tràmit.

El Govern havia establert que decidiria unilateralment el lloc d'enterrament definitiu de Franco si la família no acceptava fixar un lloc alternatiu a la catedral de l'Almudena. Una mesura que, després de l'obertura per part del Suprem de la peça separada sobre mesures cautelars, queda ara a expenses del que determini l'Alt Tribunal, una vegada que s'hagi pronunciat l'Advocacia de l'Estat.