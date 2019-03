'Triple frontera', un ‘thriller’ d’atracaments enmig d’una selva hostil

Direcció: J.C. Chandor. Guió: J.C. Chandor i Mark Boal. 125 min. Estats Units (2019). Amb Ben Affleck i Charlie Hunnam.

Netflix ha sigut la destinació final de Triple frontera, un projecte del guionista Mark Boal que ha fet tombs per diferents productores fins a aterrar a la plataforma digital. El perfil dels protagonistes d’aquest thriller, un grup de militars que no aconsegueixen readaptar-se a la vida civil, recorda en part el d’ En terra hostil, escrit per Bolan i dirigit per Kathryn Bigelow, que s’havia d’encarregar també de realitzar aquest film abans que passés a mans de J.C. Chandor. Per rescabalar-se del seu destí, la colla d’ex forces especials planegen un cop contra un narco per embutxacar-se molts diners i alhora deixar fora de combat un criminal.

Arribats a Llatinoamèrica, i com manen els cànons dels films d’atracaments, les coses es torcen i el grup acaba lluitant per la seva supervivència física i moral entre la selva i els Andes. Chandor, director de culte amb títols com Quan tot està perdut i L’any més violent, demostra un cop més la seva capacitat per rodar un thriller amb múscul i elegància. A partir de la segona meitat, la trama abandona la complaença pròpia del cinema d’acció testosterònica per plantejar fins a quin punt l’avarícia i un context natural i humà hostil malmeten un bon atracament, roseguen els vincles de fraternitat masculina i posen en evidència les mancances morals dels protagonistes. Tanmateix, Chandor i Boal no gosen portar aquests plantejaments prou lluny i tanquen el film amb un gest fàcil de redempció col·lectiva.