Txarango, Zoo i Els Amics de les Arts encapçalen les nominacions als Premis Enderrock 2018

Els Premis Enderrock de la Música Catalana celebraran la vintena edició el 8 de maç a l'Auditori de Girona. Txarango encapçala les nominacions amb sis, seguit dels Zoo amb quatre i Els Amics de les Arts amb tres. Txarango ha estat nominat en les categories de millor artista, millor directe, millor disc i millor cançó pop-rock, amb doble nominació per 'Una lluna a l'aigua' i 'Agafant l'horitzó', i millor videoclip per 'Una lluna a l'aigua'. Els valencians Zoo també són finalistes a les categories de millor artista, millor disc de pop-rock, millor directe i millor videoclip per la cançó 'El cap per avall'. Finalment, tanquen el podi Els Amics de les Arts amb les nominacions a millor artista, millor disc de pop-rock i millor videoclip per 'El seu gran hit'.

Els tres finalistes per a cada categoria se sotmetran a l'última volta de les votacions que va acabarà el 25 de febrer. Els resultats es donaran a conèixer al llarg de la gala d'entrega dels premis. iCat rebrà el Premi Enderrock Estrella a l'esdeveniment musical de l'any, ja que l'emissora radiofònica va tornar a emetre en la freqüència FM l'any passaat.

Els nominats per categoria

Pel que fa als nominats per categories, La Raíz, Love of Lesbian i Núria Graham comparteixen el guardó al millor artista en llengua no catalana. Doctor Prats, Txarango i Zoo es disputen el guardó de millor artista en directe, mentre que Hora de Joglar, Oriol Barri i Porto Bello es disputen el premi a l'artista revelació. El millor disc de pop-rock té tres candidats: Els Amics de les Arts per 'Un estrany poder', Txarango per 'El cor de la terra' i Zoo per 'Raval'.

En la categoria de cançó d'autor estan nominats Cesk Freixas, Joan Rovira i Manu Guix, i el guardó a la millor cançó per vot popular podria recaure sobre Cesk Freixas i Manu Guix altre cop, o bé per a Sílvia Pérez Cruz.

Els tres finalistes a millor disc en la categoria folk són Ebri Knight per 'Cridarem foc!', Les Anxovetes per 'En sal' i Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries per 'No tinc diners'. D'altra banda, els finalistes al millor disc de jazz són Albert Cirera & Tres Tambors, Oriol Roca Trio i Xavier Torres Trió. Per últim, les sales de concert que opten al Premi Enderrok són Apolo, La Mirona i Lo Submarino.

Altres guardons dels premis Enderrock i la gala d'entrega

El Premi Joan Trayter al millor productor i arranjador musical serà per a Marc Martín, responsable de l'Estudi la Vall de Sanra Eulàlia de Ronçana. Per les seves mans han passat artistes com Christina Aguilera, Paulina Rubio, Carlos Baute, La Pegatina i La Folie. Els Premis Enderrok a la trajectòria i el Premi Enderrok d'Honor encara es mantenen en secret.

El Grup Enderrock, alhora, va lliurar ahir dimarts els vuit guardons anuals de reconeixement de la Indústria Musical Catalana a la festa del foc i la música de l'Aquelarre de Cervera, a l'emissora Catalunya Música, a la Fundació SGAE, als segells Propaganda pel Fet! i Satélite K, als festivals Tradicionàrius i Euskal Herria Sona i a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESsmuc).

La gala de lliurament dels premis que se celebrarà el 8 de març a Girona comptarà amb les actuacions d'Els Catarres, La Pegatina, Mishima, Roger Mas i Núria Graham, Judit Neddermamn, Roba Estesa, El Petit de Cal Eril i Ferran Palau, entre d'altres.