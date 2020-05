Txarango no participaran al concert 'Barcelona, ens en sortirem'

El grup Txarango fa marxa enrere i ha decidit no actuar al concert Barcelona, ens en sortirem del 9 de maig. "Desconeixíem la inversió de l'Ajuntament en aquest esdeveniment [200.000 euros]. Sentim que el cost de l'acció és molt elevat i que aquests diners es podrien destinar a iniciatives més regeneratives i sostenibles per a un sector com el nostre on creadors i músics estan en situació de ruïna. Així doncs, no participarem al concert", ha dit el grup en un fil de Twitter on detallen que "el cost" de l'actuació del grup era de "1.500 euros".

El grup demana "disculpes" i dones les "gràcies a les companyes que des de la millor de les intencions empenyen aquesta iniciativa per haver comptat" amb Txarango. "Son moments molt dificils per tothom. Una forta abraçada plena d'energia i molta força", acaba el fil.

sostenibles per un sector com el nostre on creadors i músics estan en situació de ruina. Així doncs finalment no participarem al concert i aprofitem per enviar molta energia a tothom. — Txarango (@txarango) May 1, 2020

Txarango estava anunciat en el cartell del concert Barcelona, ens en sortirem, en què també participen artistes i grups com Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Antonio Orozco, Manolo García, Koers, Els Catarres, Marina Rossell, Sopa de Cabra i Suu, entre d'altres.