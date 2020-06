Nova vista davant la justícia belga per decidir sobre l'extradició de Valtònyc

Amb les mesures de desconfinament, el tribunal d'apel·lació de Gant torna a celebrar aquest dimarts una vista pel cas del raper mallorquí Josep Miquel Arenes (Valtònyc), exiliat a Bèlgica des del maig del 2018. La justícia belga havia ajornat l'audiència que s'havia de celebrar el 24 de març pel covid-19. Segons fonts de la defensa esmentades per l'ACN, el jutge podria decidir aquest dimarts mateix si accedeix a l'extradició tal com demana el govern espanyol, però veuen més probable que anunciï una data per comunicar el veredicte.



El cas de Valtònyc ja ha passat per unes quantes fases en instàncies judicials belgues. La primera instància va denegar-ne l'extradició automàtica sol·licitada per Espanya a través d'una euroordre l'estiu del 2018, poc després que el raper s'exiliés quan l'Audiència Nacional el va condemnar a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona en les lletres de les seves cançons i per un delicte d’amenaces. Després, Espanya hi va apel·lar i el Tribunal d'Apel·lació de Gant va decidir preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l'emissió de l'euroordre d'Espanya.

El tribunal amb seu a Luxemburg va concloure que l'euroordre no s'havia emès de manera correcta, perquè Espanya l'havia sol·licitat aplicant un Codi Penal posterior al presumpte delicte comès. Durant la vista del cas a Luxemburg, l a Comissió Europea es va alinear al costat de la defensa del raper mallorquí, mentre que Bèlgica i Espanya van fer el contrari. El Tribunal de Gant ha de decidir aquest dimarts, doncs, si els delictes pels quals se'l condemna a Espanya són equivalents a la legislació belga per executar l'extradició o no.



Però no seria l'últim pas, perquè encara hi ha una tercera instància judicial a la qual Valtònyc podria recórrer si la justícia belga decideix extradir-lo.



Per què es va condemnar Valtònyc?

Segons la sentència de l'Audiència Nacional confirmada pel Tribunal Suprem el febrer del 2018, les cançons Espanya 0 - Goma 2, Caminant per la ciutat i Microglicerina, entre d’altres, “tenen un indubtable caràcter laudatori de les organitzacions terroristes Grapo i ETA i dels seus membres que va més enllà de l’expressió de coincidència amb objectius polítics [...] i que comporta una lloança, no dels objectius polítics, sinó dels mitjans violents emprats per les esmentades organitzacions terroristes”. En aquestes cançons es feien afirmacions com ara: "Vull transmetre als espanyols un missatge, ETA és una gran nació", "A veure si ETA posa una bomba i explota" o "Que exploti un autobús del PP amb nitroglicerina carregat", entre d'altres.

La defensa havia argumentat que les lletres de les cançons eren “un desig subjectiu” i que “el llenguatge del rap és extrem, provocador, al·legòric i simbòlic”, i que en cap cas “es menystenien les víctimes”. Però el recurs va ser desestimat.