Ventura Pons ven la seva col·lecció d'art per poder continuar fent cinema

"Si no hi ha diners per fer cinema, em venc el que tinc". Així de contundent s'ha mostrat el cineasta Ventura Pons aquest divendres envoltat d'una selecció de la vuitantena d'obres que ha posat a la venda per poder continuar amb els projectes que té entre mans. La subhasta es farà el 22 de juliol a Setdart i, segons el director, és una demostració de la situació en la qual es troba el cinema català. "No tenim un duro, no podem rodar, no hi ha diners, i tota aquesta obra que prové d'haver fet cinema, doncs la venc i torna al cinema", ha argumentat Pons. Entre les peces destacades hi ha dues litografies de Picasso, diverses de Tàpies, un oli de Ràfols Casamada o Meninas, de Manolo Valdés.

"Ja sabeu com aniran els pressupostos, per a cultura res"

"S'ha de ser conscient de la difícil situació que passem tota la gent de la cultura. Si tot això ho he aconseguit amb les 34 pel·lícules que he fet, doncs m'ho venc i torna al cine, i ja me'n compraré unes altres", diu el cineasta. La pandèmia ha precipitat la decisió de vendre la col·lecció, però Ventura Pons assegura que el problema no ve de la crisi provocada pel covid-19, sinó "dels milions que paguem i no tornen a Catalunya". "Ja sabeu com aniran els pressupostos, per a cultura res, perquè hi ha altres prioritats per al país. La primera és la salut, i després la crisi econòmica que ens ve a sobre. D'alguna manera hem d'intentar ajudar per resoldre-ho", ha assenyalat Pons, que als seus 75 anys diu que vol "seguir amb la seva professió".

El director català ha corroborat la seva afició com a col·leccionista, que va començar a finals dels anys 60, quan va comprar la seva primera obra d'art, una vessant que va incrementar-se amb els anys i gràcies a l'amistat que mantenia amb artistes com Arranz Bravo, Francesc Todó i Josep Guinovart.

Pons ha destacat dues litografies de Pablo Picasso que el pintor malagueny va fer "per ajudar el partit comunista". El lot també inclou una vuitantena d'obres gràfiques i originals d'artistes com Ràfols Casamada, Frederic Amat, Josep Guinovart, Xavier Serra de Rivera, Jordi Sardà, Manolo Valdés o litografies d'Antoni Tàpies i les citades de Pablo Picasso.

Tres projectes entre mans

El director de cinema té tres projectes entre mans: la pel·lícula sobre la seva infantesa La meva princesa asteca, el rodatge de la qual ha hagut de suspendre; The spirit of Catalonia, sobre el llibre del mateix nom obra del Doctor Trueta; i, l'últim, una cinta que ha escrit recentment sobre l'homofòbia als països musulmans, Els cosins de Mali. Pons assegura que el seu nom a Catalunya "significa alguna cosa", però que ara viu de l'estranger, sobretot dels americans.

Sobre la situació dels Cinemes Texas de Barcelona, ha dit que no saben quan obriran, tot i que prefereix esperar-se al setembre perquè "als pocs cinemes que han obert, no hi ha anat ningú".