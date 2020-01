La mezzosoprano russa Victoria Karkatxeva guanya el 57è Concurs Tenor Viñas

La mezzosoprano russa Victoria Karkatxeva, de 29 anys, és la guanyadora del primer premi de la 57a edició del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas, després de la final celebrada aquest divendres al Gran Teatre del Liceu. El segon premi ha sigut per a la mezzosoprano georgiana Natalia Kutateladze, de 28 anys, i el tercer per a la soprano xilena Yaritza Véliz Aquea, de 28 anys. La resta de premis oficials han sigut per al baix-baríton coreà Insik Choi, la mezzosoprano nord-americana Melissa Zgouridi i la soprano veneçolana Maria Brea (sisè premi).

Pel que fa als premis especials, Maria Brea també s'ha emportat el de millor intèrpret de sarsuela. La guanyadora del primer premi també s'ha endut el de millor intèrpret de música russa. El millor intèrpret de Verdi ha sigut per al romanès Alexander Köpeczi, i Yaritza Véliz ha aconseguit el de millor intèrpret d'òpera francesa.



El jurat ha decidit atorgar un premi extraordinari a sis cantants espanyols: Aina Martín, Sara Bañeras, Yolanda Sánchez, Ana Fernández Guerra, Inés Ballesteros i Manuel Fuentes. Aquest últim també s'ha emportat un premi ofert pel tenor Plácido Domingo al millor cantant espanyol.



La participació del concurs ha crescut enguany i ha arribat fins als 546 cantants de 53 països. Aquest any el certamen ha incrementat la dotació en premis en 6.000 euros, fins arribar als 121.000 euros repartits en les diferents categories, nou premis en forma de contracte i 15 borses d'estudis.



El jurat internacional d'aquesta nova edició del concurs l'ha presidit per primera vegada el nou director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar.