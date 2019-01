El Viñas 2019 acaba amb una collita digna de seguiment

Concert final del concurs Tenor Viñas. GRAN TEATRE DEL LICEU, 27 DE GENER

El temps és el millor barem per avaluar el nivell d’una edició concreta d’un concurs, ja que el pas dels anys permet comprovar la carrera desenvolupada pels principals guardonats. La collita 2019 del Concurs Internacional de Cant Tenor Viñas ofereix prou noms dignes de seguiment en un palmarès que, pel que es va poder escoltar en el concert final, no dona gaires motius de dissentiment amb el jurat. L’única excepció seria el sisè premi, el contratenor coreà Siman Chung, amb una calidesa expressiva superior a la d’altres finalistes, en especial a qui va quedar situada immediatament per sobre, la mezzosoprano ucraïnesa Valentyna Pluzhnikova, de dicció confusa i força més verda en termes estilístics.

La part alta del palmarès va estar ben repartida entre tenors i sopranos. Més convincent com a una elegíaca Amina que com a una tímida Susanna, la nord-americana Liv Redpath, segon premi, no tenia la insolència en el sobreagut ni la consistència en l’instrument que va mostrar la russa Aigul Kishmatullina, primer premi ex aequo (la pirotècnia de la Reina de la Nit va ser fulgurant). Per la seva banda, el tercer premi, el xinès Long Long, de cant aplicat, no tenia l’apassionament de tenor de l’altre primer premi, el peruà Iván Ayón. El baríton eslovè Jaka Mihelac, quart premi, va estar comprensiblement més desimbolt que a Figaro, mentre que un altre baríton, el nord-americà Jacob Sharfman va obrir el concert de forma exquisida amb un fragment de Paulus de Mendelssohn. La veu més curiosa va ser la del tenor espanyol Juan de Dios Mateos, d’emissió molt alta i color ben lleuger que el predestina per ara més a Rossini que a Donizetti.