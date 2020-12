'Wonder Woman' tindrà una tercera pel·lícula amb Gal Gadot i Patty Jenkins

La saga Wonder Woman tindrà una tercera pel·lícula que comptarà de nou amb Gal Gadot com a protagonista i amb Patty Jenkins de directora, segons ha comunicat Warner Bros. L'anunci arriba dos dies després del llançament de Wonder Woman 1984, seqüela de Wonder Woman (2017), que s'ha estrenat de forma simultània als cinemes i a la plataforma HBO Max.

Segons recull EFE, Warner Bros. ha assegurat que amb aquesta fórmula Wonder Woman 1984 ha recaptat 16,7 milions de dòlars als Estats Units i el Canadà i 85 milions en total a tot el món (69,5 milions d'euros). Tant Gal Gadot com Patty Jenkins han defensat la decisió que va prendre Warner Bros. per presentar aquesta cinta als cinemes i la plataforma després d'acumular tres retards per culpa de la pandèmia. "No va ser una decisió fàcil", va admetre Gadot a EFE. "Però també sentim que no teníem una alternativa millor. I és interessant perquè vam rodar la pel·lícula el 2018 i, òbviament, no podríem haver anticipat el que passaria el 2020, però ara la pel·lícula sembla més rellevant que mai", va dir. "Així que quan van posar sobre la taula l'opció d'estrenar la pel·lícula tant als cinemes com a HBO Max als Estats Units, ens va semblar que seria especial, perquè la pel·lícula està llesta des de fa un any. I la idea de tenir les famílies veient la pel·lícula el dia de Nadal m'omple el cor. Així que crec que va ser la decisió correcta perquè estic en un moment en què vull que la gent vegi la nostra pel·lícula i vegi el que hem fet", va sentenciar.